Cum a ajuns Nicolae Grigore la Rapid: “Veneam de la ţară! Făceam o oră şi jumătate pe drum”

când avea doar 10 ani, în 1993 de ani. El a fost marcat de meciul cu Inter Milano, când a ieșit pe teren de mână cu Dennis Bergkamp, unul dintre cei mai mari jucători ai momentului.

Nicolae Grigore, despre venirea sa la Rapid

Grigore povestește că a ajuns la Rapid când avea 10 ani și a rămas în club până în 2004, când a plecat șase luni împrumut la FC Brașov, revenind apoi. El spune că impactul întâlnirii cu numele mari din club l-a marcat.

Acesta a povestit că venea de la țară cu fratele lui la antrenamente, unde voia să stea peste program pentru a se uita și la antrenamentul echipei mari, deși fratele lui nu era de acord, pentru că trebuia să meargă la școală.

”Eu am venit la Rapid la 10 ani. Înainte, în perioada aceea, nu se începea fotbalul la 5-6 ani, ca acum. Ne antrenam pe zgura de sub podul Grant și meciurile le jucam pe Pasteur. Era o perioadă frumoasă. În ciuda condițiilor grele, veneau la fotbal copii care își doreau să facă ceva pentru Rapid.

L-am avut antrenor pe Pop Ion. L-am avut în prima parte foarte puțin pe Ilie Rontea, iar apoi cu Pop Ion am mers până la finalizarea junioratului. Era o chestie pe care o simțeai pentru că antrenorii transmiteau ce însemna Giulești.

Eram în vestiar, iar la nea Popică venea Nae Stanciu, care era căpitan la echipa mare. Noi, copil de 12 de ani, îți dai seama cum era să îl vedem pe căpitan. La echipa mare era un tânăr cu potențial, nepotul lui nea Popică, Miță Iosif.

Eu veneam de la țară, făceam o oră și jumătate, veneam foarte dimineața la antrenament, așa erau antrenamentele. Terminam antrenamentul la 10:30, dar la 11 avea antrenament echipa mare. Aveam niște certuri cu fratele meu pentru că trebuia să merg înapoi să ajung la școală. Îi ziceam să mă lase să văd echipa mare, să lase școala, că merg eu la școală. Sunt de undeva din Dâmbovița. La început, veneam cu tata,

După care, am câștigat încredere, dar veneam cu fratele meu, care nu avea treabă cu fotbalul. El pleca, mă lăsa la antrenament, dar venea înapoi, nu se putea duce acasă fără mine. A venit Dănuț Lupu de la Brescia și avea ghete albastre. Nu existau ghete colorate atunci. Când am văzut albastru în fața ochilor, am crezut că iese cu adidași pe teren. Am fost și copil de mingi la celebrul meci cu Inter Milano.

Am ieșit de mână cu Dennis Bergkamp, pe care eu îl consider unul dintre cei mai mari fotbaliști. Ce am văzut la meciul ăla, era Zenga portar… în 93, exact când am venit, aveam 10 ani.

Gândește-te că au trecut 30 de ani. Am rămas cu imaginile astea, cu momentele astea, până acum și le voi păstra mereu. Văzând campioni mondiali, la cel mai înalt nivel posibil, m-au marcat. Rapid nu era un club care să fie obișnuit să joace cu echipe mari. Se simțea că e ceva special, că e un moment deosebit. După care a venit domnul Copos în 94, echipa a început să se transforme", a povestit Nicolae Grigore

