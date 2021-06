Tradiții și obiceiuri de Solstițiul de vară 2021. Ce e complet interzis să faci în cea mai lungă zi din an

Solstițiul de vară are loc în acest an pe data de 21 iunie, acest eveniment fiind, de fapt, sinonim cu cea mai lungă zi din an.

ADVERTISEMENT

Solstițiul de vară are loc atunci când longitudinea astronomică a soarelui este de 90 °, iar acest moment este, de fapt, începutul verii astronomice, care este diferită de cea calendaristică.

Ce sărbătorim de Solstițiul de vară

De asemenea, ceea ce ar trebui să mai știm despre este că va fi cea mai lungă zi din an, în care ne vom bucura mai mult de lumina soarelui, pentru că aceasta va fi pe cer 15 ore și 32 de minute.

Noaptea va dura doar opt ore și 28 de minute, după cum au anunțat specialiștii. De această zi sunt legate o mulțime de tradiții și obiceiuri care sunt încă respectate în unele zone ale țării.

ADVERTISEMENT

Tradiții și obiceiuri de Solstițiu de vară 2021. E interzi să faci asta

este sărbătorit în asociere cu ziua de Sânziene, care este sărbătorită pe data de 24 iunie. Sânzienele sunt niște creaturi magice considerate a fi zânele bune, dar se pot transforma foarte rapid în Rusalii, care sunt, în realitate, niște zâne rele.

Solstițiul de vară este considerata fi o zi destinată purificării și oamenii consideră că în ziua aceasta spiritele pământului, dar și ale cerului, se întorc pe pământ și umblă printre cei vii.

De altfel, se crede că ziua aceasta este una puternică pentru îndeplinirea unor magii puternice în legătură cu orice plan al vieții, cum ar fi dragostea, sănătatea sau chiar banii.

ADVERTISEMENT

În ziua aceasta oamenii făceau petreceri, care începeau de ziua și continuau până noaptea, moment în care se aprindeau focuri. Este complet interzis să stingi aceste focuri, pentru că ele alungau spiritele rele din casele oamenilor.

De asemenea, era interzis să nu te speli, pentru că tradiția spunea că cine se îmbăiază în râu scapă de toate bolile, dar exista și conceptul unei băi cu ierburi aromate, care te putea scăpa de rele.

ADVERTISEMENT

Ce au transmis specialiștii în legătură cu Solstițiul de vară

Numele de solstițiu provine dintr-un termen latinesc și înseamnă „soarele stă”, acest lucru fiind un indiciu asupra faptului că în această zi are loc schimbarea gradientului mișcărilor soarelui în raport cu declinațiile acestuia.

„După cum este cunoscut, Pământul execută atât o mișcare anuală de revoluție în jurul Soarelui, cât și o miscare diurnă de rotație în jurul axei polilor tereștri.

ADVERTISEMENT

Axa polilor păstrează (în prima aproximație) o poziție fixă în spațiu, ea fiind înclinată pe planul orbitei Pământului (numit planul eclipticii) cu 66° 33′.

Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor”, au transmis specialiștii de la Observatorul Astronomic.