Tragedie feroviară în Pakistan. Peste 30 de morți și 50 de răniți după impactul a două trenuri. Video 

Grav accident feroviar în Pakistan. Peste 30 de morți și 50 de răniți au fost raportați după ciocnirea a două trenuri de călători.

Tragedia a fost consemnată luni dimineața în provincia Sindh, din sudul statului asiatic.

Din informațiile oferite de presa internațională, trenul Sir Syed Express s-a ciocnit cu Millat Express între stațiile de cale ferată Reti şi Daharki din Ghotki, relatează .

dormeau în timpul producerii impactului devastator. Salvarea celor răniți se desfășoară cu dificultate, dat fiind accesul greu în zona impactului.

Comisarul adjunct de poliție din Ghotki, Usman Abdullah, a declarat pentru sursa citată că cel puțin 30 de persoane au fost ucise, iar alte 50 rănite în accident.

: At least 30 passengers died and several sustained injuries after Sir train collided with between Reti and Daharki railway stations in district of Pakistan’s Sindh province.

”Salvarea oamenilor reprezintă o provocare. Va fi nevoie de timp pentru a folosi utilaje grele pentru a elibera cetățenii încă prinși sub fiare.

Înființăm, de asemenea, o tabără medicală pentru a oferi ajutor medical cetățenilor. Ne temem ca numărul victimelor să nu fie mult mai mare”, a spus Comisarul adjunct de poliție din Ghotki.

Geo News, un post local de televiziune, anunță că 14 vagoane au fost implicate în coliziune. Dintre acestea, 8 ar fi distruse aproape în totalitate.

At least 30 people lost their lives and several sustained injuries after Sir Syed Express train collided with Millat Express between Reti and Daharki railway stations in Ghotki district of Pakistan’s Sindh province.

Officials fear death toll could rise further.

— Abdullah Zahid (@AbdullahhZahid)