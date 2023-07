Tragedie în handbalul românesc! A murit renumitul antrenor Ion „Jean” Crăciun

după dispariția unuia dintre cei mai renumiți antrenori: Ion „Jean” Crăciun. Tehnicianul a reușit să cucerească cu naționala feminină de tineret medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2016.

Doliu în handbalul românesc! A decedat Ion „Jean” Crăciun

Ion Crăciun a antrenat-o ultima oară pe Corona Braşov, iar din 2019 s-a retras acasă, la Constanţa. Ar fi împlinit 68 de ani pe 25 septembrie.

De-a lungul carierei a antrenat echipe importante din România, fiind un tehnician respectat: CSM Medgidia, Minaur Baia Mare, Tomis Constanţa, HCM Constanţa sau Neptun Constanţa.

Cea mai mare performanță la nivel de club pe care Ion „Jean” Crăciun a obținut-o a fost în 2011, când a reușit să cucerească titlul de campion cu HCM Constanţa.

Ion Crăciun, plâns de întreaga suflare a handbalului românesc: „Unul dintre cei mai valoroși antrenori”

Mesajele emoționante au curs la aflarea veștii: „Cu tristeţe în suflet, ne luăm rămas bun de la unul dintre cei mai valoroşi antrenori ai handbalului românesc, Ion Crăciun.

Condoleanţe şi putere, familiei sale! Odihneşte-te în pace, maestre!”, a transmis clubul CSU Suceava. Se pare că antrenorul ar fi suferit un infarct.

Fostului antrenor i s-a făcut rău acasă și medicii nu au reușit să mai aducă la viață în ciuda manevrelor de surescitare pe care le-au încercat când au ajuns la fața locului, fiind nevoiță să constate decesul.

Tehnicianul s-a apărat în urma scandalului de dopaj de la Corona Brașov: „I-am zis că nu vreau să facă vreo tâmpenie”

Ion „Jean” Crăciun spunea că nu a avut nimic de-a face cu clubul brașovean: „Eu am ţinut foarte mult la grupul acesta. Am lăsat doctorului în săptămâna care urma, să se facă o recuperare foarte bună. Am primit un telefon şi mi s-a spus că el a găsit o clinică unde poate să facă o recuperare specială.

I-am zis că nu vreau să facă vreo tâmpenie, să nu se bage unde nu trebuie, să încerce să-şi facă treaba şi pentru că eu eram chiar în timpul cursului când am primit telefonul, i-am zis să meargă la conducerea clubului. Nu era nimeni, pentru că toţi eram plecaţi, şi eu, şi doamna Tîrcă şi antrenorul secund. L-am trimis la domnul preşedinte.

Nu ştiu ce a făcut sau ce nu a făcut, dar sunt convins că dacă eram aici şi mergeam să văd, pentru că nu ştiam nici eu procedura asta. Am întrebat 10 doctori după aceea, doctori, şi habar nu aveau despre ce este vorba cu acest tratament”.