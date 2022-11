Tragedie în lumea muzicii. Cântărețul Jake Flint a murit la câteva ore după ce s-a căsătorit

O tragedie fără margini s-a abătut asupra lumii muzicale. Celebrul cântăreț de muzică country, Jake Flint, s-a stins din viață la doar 37 de ani.

Cântărețul Jake Flint s-a stins din viață la doar 37 de ani

Potrivit ultimelor informații, , la doar câteva ore după ce s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Brenda.

Mai exact, Daily Mail scrie că nunta a avut loc sâmbătă, iar bărbatul a murit chiar în acea seară.

În ceea ce privește cauza morții, până acum nu s-a aflat concret ce s-a întâmplat cu artistul, însă Brenda este devastată.

Aceasta a publicat pe contul personal de Instagram un clip video în care cei doi dansează, alături de o descriere simplă. ”Nu înțeleg”, au fost rândurile scrise de aceasta.

Ulterior, Brenda a publicat mai multe mesaje pe contul de socializare care dau de înțeles că aceasta este încă în stare de șoc după decesul prematur al lui Jake Flint.

Brenda, soția lui Jake Flint, este în stare de șoc

Aceasta spune că în loc să se uite la pozele de la nuntă alături de soțul ei, aceasta este nevoită acum să caute haine pentru înmormântarea acestuia.

Mai mult de atât, Brenda le-a dezvăluit celor care o urmăresc că nu mai poate suporta situația și că nu ar fi crezut vreodată că i se poate întâmpla așa ceva.

“Trebuia să ne uităm împreună la pozele de la nuntă, dar acum trebuie să aleg haine în care să-mi îngrop soțul. (…). Nu mai pot suporta. Am nevoie de el aici”, a scris soția lui Jake Flint.

Fostul manager al lui Flint a confirmat decesul artistului

La nunta celor doi a fost prezent și muzicianul Mike Hosty, care a întreținut atmosfera. Acesta este la rândul lui șocat de cele întâmplate și a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegului său.

“Când un muzician îți cere să cânți la nunta lui, care este una dintre cele mai importante zile… e întotdeauna o onoare”, a mai spus el, potrivit .

Vestea tragică a fost anunțată și de Brenda Clin, fostul manager al lui Flint. Aceasta susține că l-a văzut ca pe un fiu și că încă nu poate procesa toate cele întâmplate într-un timp atât de scurt.

Menționăm că Jake Flint a debutat în industria în 2016 cu ”I’m Not OK”, iar în 2018 a fost desemnat artistul anului la Premiile We Are Tulsa în 2018, mai arată sursa citată.

Amintim că în luna octombrie, . Este vorba despre Loretta Lynn, care la rândul ei a murit tot în timpul somnului.