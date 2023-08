Tragedie în online. Un celebru influencer s-a sinucis. E ireal ce a postat pe TikTok înainte să comită gestul

În clipul încărcat pe TikTok, vedeta rețelelor de socializare, al cărui nume real era Joe Muchlinski, spunea că se teme că va fi ținut minte doar ca fiind “un dependent de droguri și un alcoolic care și-a făcut familia să treacă prin iad”.

Tragedie în online. Un celebru influencer s-a sinucis

“Vreau să fiu ținut minte ca un creator – ca un care i-au făcut pe oameni să râdă și ca un creator de muzică”, a mai spus bărbatul din Minnesota, în vârstă de 32 de ani, potrivit .

“Vreau, de asemenea, să fiu ținut minte ca un consilier de tabără care a ajutat copiii să își facă amintiri fericite. Aș prefera să nu fiu ținut minte ca un dependent și un alcoolic care și-a făcut familia să treacă prin asta. Dar, din păcate, și asta face parte din mine.”

Influencerul le-a mulțumit urmăritorilor săi, cărora le-a mai spus că nu are regrete și că a avut o viață extraordinară. “Mă simt atât de recunoscător că am atâția urmăritori. Voi însemnați totul pentru mine. Per total, am avut o viață extraordinară.

Am ajuns să vizitez lumea și mi-am făcut o mulțime de prieteni din toate categoriile sociale. Nu am de ce să mă plâng și nu am decât pace și dragoste pentru fiecare dintre voi”, a mai spus el.

Influencerul mai vorbise despre dorința de a muri

Clipul a fost încărcat cu doar 24 de ore înainte de a se afla că VonViddy . Într-un alt clip încărcat pe TikTok, pe 16 august, Muchlinski a făcut o altă aluzie la moartea sa iminentă, printr-o referire la propria sa muzică. “Nu îmi promovez prea mult muzica și nu o voi mai face, posibil niciodată”, spunea el în acel videoclip.

Sora lui Muchlinski, Martha, i-a anunțat marți pe fanii fratelui ei că acesta s-a sinucis. “Vreau să confirm pentru fanii săi că el a pierdut lupta îndelungată cu boala mintală și că și-a luat viața”, a împărtășit ea tot pe TikTok.

“TikTok a însemnat foarte mult pentru el. I-a oferit bucurie. I-a dat ceva de care să râdă și cu care să îi facă pe alții să râdă, iar el chiar a apreciat asta”, a mai spus ea.

Martha a adăugat că Joe “a dus o bătălie foarte, foarte lungă și teribilă cu boala lui mintală. Și tot ce putem spera acum este că este împăcat. Dar am vrut să ofer acest mesaj pentru oricine a fost fan VonViddy, doar pentru a vă anunța ce s-a întâmplat”.