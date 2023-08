Ce a împins-o pe Maria Ilioiu la sinucidere! Iubitul ispitei face dezvăluiri șocante

Maria Ilioiu trece prin momente cumplite. Fosta ispită de la Insula Iubirii se află internată în aceste momente la Spitalul Obregia din București, după ce . A fost găsită aproape inconștientă în propria locuință. Asta după ce iubitul său Andrei a trimis de urgență o echipă de salvare, în urma filmulețului alarmant postat de Maria pe rețelele de socializare.

De ce a încercat Maria Ilioiu să se sinucidă? Iubitul ispitei supreme face dezvăluiri exclusive

Situație fără precedent la Insula Iubirii. După ce Maria Ilioiu a făcut acuzații extrem de grave la adresa producătorilor, fosta ispită a ajuns internată într-un spital de psihiatrie. Blondina a fost la un pas de a-și curma viața, iar asta s-ar datora, spune ea, echipei de producție, care ar fi umilit-o și denigrat-o.

Andrei, iubitul Mariei, a stat de vorbă cu FANATIK și ne-a dezvăluit tot ce s-a întâmplat cu fosta ispită în ultimele ore, dar și cât timp va sta internată în Spitalul de Psihiatrie.

„Ea trebuia să plece cu mine vineri din București. Toată săptămâna mi-a zis ba că merge cu mine, ba că nu se simte bine și nu merge. Fiind cu un grup mai mare, a trebuit să plec chiar și fără ea. Sâmbătă dimineața m-au întrebat prietenii mei dacă am văzut ce a postat Maria. Atunci am sunt-o instant, dar parcă nu era ea. Vorbeam cu o umbră, cu un ecou. Am intrat în panică, am trimis Salvarea, le-am dat toate codurile ca să intre peste ea în bloc și au găsit-o așa cum au găsit-o.

Am mers la spital, ea deja era intubată, îi făcuseră spălături stomacale. Când urma să o iau acasă, doctorii mi-au spus că gestul ei a fost foarte grav și că va trebui să se reechilibreze emoțional într-un cadru corespunzător. În acest sens, a fost internată la Obregia și am înțeles că până miercuri, joi, va sta oricum.

Maria Ilioiu, internată la Spitalul Obregia după a încercat să se sinucidă: „Este cea mai bună soluție pentru ea”

Acolo este un regim destul de strict, nu are telefon, nu pot să iau legătura cu ea. Sun la centrală, mă cert cu asistentele de pe acolo, nu vor să mi-o dea la telefon, un adevărat circ. Dar o să merg să o vizitez. Maria este într-o stare stabilă acum, dar destul de proastă. Bănuiesc că în momentul ăsta este cea mai bună soluție pentru ea. Acasă a mai stat și nu am reușit nici eu să o ajut, nici familia ei.

Am vorbit ieri cu ea, am stat în jur de o oră. Nu era aptă pentru discuții, mai mult îngâna decât vorbea, părea foarte obosită. Era sedată. Dar am stat de vorbă cu ea, se liniștise, era cât de cât mai ok. Este stabilă, zic eu, în locul în care trebuie ca să se poată reechilibra. Mai departe vom vedea ce e de făcut”, a spus iubitul blondinei.

Cum a picat Maria Ilioiu în ghearele depresiei: „Au fost poate acte de răzbunare din partea unor echipe de producție”

Andrei, iubitul fostei ispite supreme de la Antena 1 a mărturisit și cum vede el gestul iubitei sale, dar și care au fost motivele care au împins-o să facă asta. A fost o tentativă de sinucidere sau un gest disperat de a atrage atenția?

„A fost un gest nesăbuit, un gest total deplasat. Există foarte multe moduri de a repara absolut orice problemă, mai ales de genul acesta. Dar gestul ei a fost înainte de toate un gest de extenuare, vizavi de toate mizeriile cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Pur și simplu a fost extenuată. Nu încerc să îi găsesc circumstanțe atenuante, dar a clacat în urma tonelor de dejecții, multe dintre ele gratuite. Au fost poate acte de răzbunare din partea unor echipe de producție. Am și eu anumite resurse care mă alimentează cu informații și eu așa văd lucrul ăsta.

Ce a împins-o pe Maria Ilioiu să recurgă la un gest suicidal: „Gradul ei de extenuare a fost unul insuportabil”

Gradul ei de extenuare a fost unul insuportabil. Problemele ei cu procesele pe care le are cu acea clinica estetică, cu oamenii care au desfigurat-o. Ea se judecă de foarte mulți ani, fără prea mulți sorți de izbândă. Ăsta e sistemul juridic din România, unul extrem de lacunar. Ăsta ar fi unul dintre factorii declanșatori. Al doilea ar fi mizeria asta de emisiune la care a fost și din care a ieșit cum a ieșit, bănuiesc din cauza echipei de producție.

Pe ea publicul a votat-o să revină. A cerut în număr covârșitor să se reîntoarcă. Mă gândesc că echipa de producție nu a avut încotro și a trebuit să o contracteze din nou. Dar au mers pe ideea ‘lasă că îți arătăm noi ție’.

Și asta pentru că ea a vorbit înainte să fie ofertată, foarte deplasat despre sezonul trecut în care ea a participat. A vorbit într-un mod critic la adresa emisiunii și acum, bănuiesc că producătorii s-au simțit lezați de comentariile ei și au simțit nevoia să-i plătească cu aceeași monedă cumva”, a mai spus iubitul Mariei.

„Ce i s-a întâmplat odată cu difuzarea emisiunii a fost o chestie machiavelică”

Strategie sau nu, eliminarea Mariei Ilioiu de la Insula Iubirii a coincis cu momentul declanșator al depresiei sale. Odată cu difuzarea emisiunii, fosta ispită supremă nu doar că și-a pierdut statutul, . Iar de aici până la a fi asaltată, jignită și amenințată, nu a mai fost decât un singur pas.

„Situația a degenerat. Pe Maria o știți cu toții. Este mai vocală, cu gura mare, dar în sinea ei, este un om foarte sensibil, afectat de orice. În momentul în care te trezești brusc cu tone de mesaje, cu amenințări, cu jigniri, ce om să fii și să nu te afecteze treaba asta. A văzut expresii scoase din context, alăturări de texte care nu-și aveau locul, scoase cuvinte cheie din dialogurile ei pentru a schimba sensul total al discuției.

Ce i s-a întâmplat odată cu difuzarea emisiunii a fost așa o chestie machiavelică de-a dreptul. M-am speriat și eu. Orice om primește și hate, primește și reacții pozitive. Dar în cazul ei a fost un linșaj, cap coadă o flagelare, ăsta e cuvântul potrivit.

Iubitul Mariei Ilioiu, acuzaţii la adresa producătorilor Insulei Iubirii: “E extrem de vizibil că e ceva putred la mijloc”

Paradoxal, în momentul în care publicul te votează să revii, brusc, tot publicul te linșează. Asta mi se pare ceva putred. E extrem de vizbil că e ceva putred la mijloc și că toată chestia asta nu a urmat un fir normal. Oricine are doi neuroni valabili, în mod sigur vede treaba asta.

Foarte mulți hateri nu au nici măcar doi neuroni valabili și mușcă orice li se servește. Ea, firește că a clacat, mai ales că știa ce știa și mai ales că vedea la televizor altceva decât ea știa.

Asta cumulat cu problemele ei trecute, cu greutățile cu care s-a confruntat în ultimii ani, a fost ca un cockteil de rău și de urât în viața ei. A explodat. Gestul ei este absolut reprobabil, înspăimântător, dar există circumstanțe pentru treaba asta”, şi-a continuat iubitul Mariei seria dezvăluirilor.

„Am fost cu ea la psihiatru, de trei săptămâni era sub tratament medicamentos”

Iubitul Mariei Ilioiu lămurește și adevărul despre relația lor. Asta după ce fosta ispită a mărturisit în timpul intervenției live faptul că ar avea de șapte ani, o relație toxică. Ba mai mult, Andrei, susţine că el este cel care ar fi împins-o de la spate să apeleze la ajutor psihiatric. Îşi exprimă totodată regretul de a nu fi realizat mai devreme ce se întâmpla cu iubita lui, prinsă în ghearele depresiei.

„Eu am fost singura persoană care a fost lângă ea. Avem anumite discuții, anumite certuri, nu cădem întotdeauna de comun acord. Dar dacă suntem de șapte ani împreună înseamnă că luptăm pentru treaba asta și nu e un caz pierdut. O numește impropriu spus relație toxică, poate asta e terminologia ei. Ce înseamnă exact relație toxică?

Orice relație e toxică în felul ei, frumoasă în felul ei. Orice relație are discuții, doar nu trăim în epubretă. În ultimele luni am avut discuții mai dese, eu nerecunoscând afecțiunea ei. Acum regret că nu am luat-o în serios. Eu am considerat-o un om normal și am avut pretenții firești de la ea. Se pare că nu am știut eu să gestionez o astfel de situație.

Maria Ilioiu, ispita supremă de la Insula Iubirii, în depresie cruntă de luni întregi: „Zilele ei erau extrem de diferite. Azi era bine, mâine era căzută, nu se ridica din pat”

Asta deși am fost cu ea la psihiatru, de trei săptămâni era sub tratament. De unde credeți că avea medicamentele alea în casă? Avea medicamentele pe rețetă, prescrise de medicul ei. Începusem să cred că se liniștește și că lucrurile revin încet, dar sigur pe un făgaș normal. Zilele ei erau extrem de diferite. Azi era bine, mâine era căzută, nu se ridica din pat. Eu nu sunt medic, nu am experiență în genul ăsta de probleme.

Nu am știut să reacționez, să recunosc genul ăsta de afecțiune. Nu am știut să o contracarez în niciun fel. Eu sunt persoana constantă din viața ei, cu mici certuri, cu mici despărțiri, bineînțeles. Dar eu fost singura prezență constantă și indiferent ce se întâmplă în viața ei are legătură și cu mine”, a mai spus iubitul fostei ispite pentru FANATIK.