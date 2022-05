Tragedie pentru blonda lui Liviu Dragnea de la Masterchef: i-a murit mama! “A refuzat să facă chimioterapie”

Oana Ioniță trece printr-o adevărată tragedie după ce, chiar înainte de Paște, în Joia Mare, mama ei a încetat din viață. Conform declarațiilor făcute de vedetă, decesul mamei sale a venit în urma unei teribile lupte cu un cancer, femeia refuzând însă să facă chimioterapie.

Blonda lui Dragnea de la Masterchef, în doliu: ”Mama a plecat, Dumnezeu a luat-o la El în Joia Mare”

Oana Ioniță a vorbit despre tragedia prin care trece după ce mama ei a încetat din viață. Mai mult, a explicat vedeta pe conturile ei de socializare, drama mamei sale a făcut-o, în repetate rânduri, să se simtă trădată.

”Mama a plecat, Dumnezeu a luat-o la El în Joia Mare. Odată cu doliul apare și conștientizarea că trebuie să ne bucurăm de viață, de fiecare zi, de oameni și de locuri pentru că timpul nostru pe pământ e limitat.

Mama a avut cancer de sân, operat în 2020 imediat după starea de urgență. Era deja târziu, stadiu avansat, a refuzat să facă chimio și a mai trăit 2 ani tratându-se cu diverse terapii alternative. (…) Prima mea reacție a fost să mă supăr.

Nu înțelegeam de ce sunt atât de supărată pe ea pentru că a făcut cancer, de parcă ea ar fi vrut… Mă simțeam trădată gândind că am făcut multe eforturi că ea să fie bine, în timp ce ea nu a spus că are o gâlma în sân timp de doi ani, deși mergeam foarte des la doctori”, a notat Oana Ioniță pe o rețea de socializare, în momentul în care a anunțat decesul mamei sale.

Vedeta Masterchef, Oana Ioniță, a încercat să își convingă mama să facă chimioterapie

Oana Ioniță a povestit, în momentul în care a anunțat decesul mamei sale, care a fost relația pe care au avut-o. Și, chiar dacă, explică ea, a fost crescută de bunici, iar apropierea lor s-a produs abia după ce și-a început cariera ca model și ca actriță, suferința nu este mai mică.

”Nu a fost o mama tipică, cumva rolurile noastre s-au inversat. Până la 10 ani am crescut la bunica (mama mamei) și apoi m-am mutat la mama. Abia după ce am plecat la 19 ani și am luat o și pe ea la mine am început să construim o relație.

La 19 ani lucrăm deja că model, mă mutasem cu chirie și am luat-o și pe mama la mine pentru că pierduse casă în care locuia, de atunci am avut grijă de ea, avea probleme de sănătate”, a mai dezvăluit Oana Ioniță.

În ciuda faptului că deveniseră apropiate și, ani la rândul, a îngrijit-o, Oana Ioniță nu a reușit să o convingă să facă chimioterapia, tratamentul atât de necesar în cazurile de cancer. Și, chiar dacă a fost frustrată de refuzurile repetate ale mamei sale, într-un final, cu greu, i-a acceptat decizia.

Oana Ioniță: ”Încă îmi trec prin minte gânduri de vinovăție că nu am putut să o salvez”

”Am încercat să o conving să facă chimio și m-am frustrat mai tare, mă simțeam legată de mâini și credeam că e jobul meu să fac ceva după atâția ani în care găsisem mereu soluții pentru ea.

Am înțeles că nu era vorba despre mine, am înțeles că ea trebuie să decidă și că eu trebuie să respect alegerea ei și în final am acceptat. Am acceptat că trebuie să respect timpul ei pe pământ, că atunci când omul trebuie să plece el are acest drept. Iar azi sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit împreună”, a mai spus Oana Ioniță.

Chiar dacă susține că a acceptat decizia mamei sale de a se trata doar prin intermediul terapiilor alternative, recunoaște că și acum, la aproape două săptămâni de la tragedia pierderii celei care i-a dat viață, suferă.

”Emoțional trec prin doliu și încă îmi trec prin minte gânduri de vinovăție că nu am putut să o salvez, deși realizez în același timp că nu era în puterea mea”, a mai spus Oana Ioniță.

Oana Ioniță, blonda lui Dragnea din dosarul Tel Drum

Numele Oanei Ioniță nu este legat doar de cariera ei ca și model, vedetă în pictorialele revistelor pentru adulți sau filmele în care a jucat. cunoscut și sub porecla de ”Regele Oțelului”, de care a divorțat câțiva ani mai târziu.

Introdusă în cercurile apropiate de Liviu Dragnea prin căsătoria cu omul de afaceri, Oana Ioniță devenise amică bună cu Nicoleta Pene, contabilul de la Tel Drum. Mai mult, ea la avut drept naș de cununie pe Petre Pitiș, directorul general al companiei care acum face obiectul unor dosare grele la DNA.