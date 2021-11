Tragedie pentru fanii serialului Tânăr și Neliniștit! Interpretul lui John Abbot a murit, la 88 de ani

Interpretul lui John Abbot din serialul Tânăr și Neliniștit, Jerry Douglas, a încetat din viață la 88 de ani, după ce, timp de 24 de ani, a făcut parte din distribuția celui mai longeviv serial.

Fanii Tânăr și Neliniștit, în doliu după John Abbot

„Vă rugăm să vă alăturați nouă pentru a transmite condoleanțe familiei lui Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul său de lungă durată ca John Abbott din The Young and the Restless”, este mesajul de pe rețelele oficiale de socializare ale serialului Tânăr și Neliniștit.

Jerry Douglas a murit pe 9 noiembrie 2021, în Los Angeles, fără să sufere din cauza bolii care l-a răpus, decesul actorului petrecându-se cu doar trei zile înainte de împlinirea a 89 de ani.

Chiar dacă nu mai apărea, regulat, în serialul în care a jucat între 1982 și 2006, Jerry Douglas a mai avut câteva apariții episodice, în 2016, la 10 ani după ce personajul pe care l-a interpretat timp de 24 de sezoane a fost ucis.

Tânăr și Neliniștit are deja 49 de sezoane

Tânăr și Neliniștit a debutat pe micile ecrane în anul 10973, iar în iarna trecută a fost difuzat episodul cu numărul 12.000, telenovela americană fiind cea mai longevivă producție de acest tip din lume, cu 49 de sezoane deja difuzate.

De altfel, serialul care se petrece în Genoa City și se învârtește în jurul a două familii, Newman și Abbot, care luptă pentru supremație economică, a reușit, de-a lungul celor aproape 50 de ani de existență, să își țină fanii în suspans cu zecile de nunți, despărțiri, evenimente inexplicabile, dispariții și chiar fantome.

De altfel, Jerry Douglas, interpretul lui Jack Abbot, a și jucat rolul fantomei în serial, revenirea lui în distribuția serialului fiind făcut la insistențele sale, cu atât mai mult cu cât actorul a reclamat că a fost îndepărtat fără să își dorească asta.

Mai exact, explica Jerry Douglas pentru presa americană, el a fost îndepărtat de fosta scenaristă a serialului din cauză că aceasta nu înțelegea cum un bărbat ar fi putut fi șeful unei companii de cosmetice.

Tânăr și Neliniștit continuă până în 2024

Spre bucuria milioanelor de fani ai serialului, în ciuda faptului cu distribuția din primele sezoane s-a schimbat radical, iar acum personajele principale sunt interpretate de alți actori, serialul nu cedează în lupta cu timpul.

Ba chiar, de curând, au fost anunțate și următoarele sezoane ale serialului, Tânăr și Neliniștit fiind programat să dureze cel puțin până în 2024, ceea ce îl va face să împlinească nu mai puțin de 51 de ani de când se filmează fără întrerupere.

”Personajele emblematice create de William J. Bell şi Lee Philip Bell în urmă cu 47 de ani continuă să captiveze publicul din Statele Unite şi din lume (…) Suntem încântaţi să continuăm moştenirea «Tânăr şi neliniştit» la CBS, având în vedere că noile sezoane ne vor duce la a 50-a aniversare, în 2023, şi mai departe”, a spus Steve Kent, vicepreşedinte de programe la Sony Pictures Television, citat de .