Transfer șoc între FCU și Universitatea Craiova: „L-am dorit”

. Legenda Universității Craiova a venit cu o informație-bombă în prima sa emisiune după plecarea din Bănie.

Sorin Cârțu, dezvăluirea momentului la Universitatea Craiova: „De foarte multe ori am susținut să fie adus la noi”

Sorin Cârțu consideră că : „Dezechilibrat într-un fel, pentru că a fost așa o întâlnire în care unii au venit cu lecțiile făcute și ceilalți nepregătiți. Rezultatul nu e întâmplător. În prima repriză a fost o diferență mare între ceea ce a jucat FCSB și ceea ce a jucat FC.

Putea să fie chiar mai mare scorul, dacă nu era superficialitatea lui Coman la faza aia superbă de contraatac. Eu mă așteptam ca Băluță să nu-i dea pasă, marcheze el. Era o poziție caracteristică lui, în zona de finalizare a lui. A fost altruismul lui bun. Mi-a plăcut și faza și trebuia să se încheie cu un gol. Ar fi fost frumos”, a explicat „Sorinacio”.

Singurul remarcat al legendei Craiovei Maxima din echipa lui Mititelu: „La FC U, singurul care mi-a plăcut așa cum a intrat în joc a fost Asamoah. A intrat bine în joc, s-a pliat pe ceea ce avea să facă și dovadă că și în repriza a doua echipa a arătat diferit”.

Din funcția de președinte al clubului, Cârțu l-a cerut cu insistență pe închizătorul togolez: „Bine, Asamoah e un jucător pe care eu l-am simpatizat. Mi-a plăcut și de foarte multe ori am susținut să fie adus la noi. Nu s-a putut realiza. Și relațiile care sunt…

Sorin Cârțu analizează jocul FCSB-ului la debutul în SuperLiga. L-a remarcat pe Denis Haruț

Sorin Cârțu consideră că echipa lui Elias Chralambous s-a prezentat bine la meciul cu FC U Craiova 1948, chiar dacă a avut câțiva jucători noi în primul unsprezece: „FCSB-ul mi-a plăcut, așa cum a arătat, cu puține surprize. Apariția lui Haruț, nu a mai jucat de mult, dar bine, a fost o singură fază în care a fost depășit prin plasament, atunci când a ratat Sidibe singur”.

Și Dawa a fost printre remarcații fostului antrenor: „Dar în rest, tot meciul l-am urmărit, mi-au plăcut și Haruț și Dawa. Din ce au epatat așa, pozițional, au stat foarte bine, plasament bun, anticipativ, mai ales Dawa. Niște situații de anticipare senzaționale! Poate și pe o evoluție mai slabă a lui Chițu, dar în general a jucat bine”.

Olteanul a remarcat și forța pe care a arătat-o vicecampioana în zona mediană: „FCSB-ul au fost maturi și foarte solizi la mijloc acolo, cu Olaru, Șut și Djokovic. Preferatul meu aici e Olaru dintre toți și are consistență. Faptul că s-a accidentat și l-a scos s-a văzut într-un fel”.

Samuel Asamoah a fost aproape să ajungă la Universitatea Craiova: „Se putea face un efort în privința lui”

Sorin Cârțu a revenit la Asamoah și a dezvăluit că jucătorul a avut șanse reale să ajungă la echipa lui Mihai Rotaru: „A fost părerea mea. Știi cum e, eu întodeauna îmi spun părerea pentru mulți jucători. Știu că la un moment dat așa se putea face un efort în privința lui. Anul trecut sau cam așa ceva, și era aproape. Mie îmi place și cred că ar da dinamism mai mult liniei de mijloc la Universitatea Craiova”.

Și transferul ratat al lui Alex Băluță e în opinia lui Sorin Cârțu o mare pierdere pentru Universitatea Craiova: „Eu spun că Universitatea ar fi fost cu el în campionatul ăsta mult mai tare. Ar fi avut o evoluție mai bună și ar fi fost mult mai puternici Universitatea. Dar el aseară a avut totuși o evoluție discretă. Mă așteptam să apară și mai mult la finalizare, dar e la început. Un fotbalist bun pe care noi trebuia să-l fi avut în formație anul ăsta. Era altceva!

Horia Ivanovici e convins că Băluță poate fi un jucător decisiv în acest sezon la FCSB: „Mie mi s-a părut sincer că Băluță a jucat ieri la un potențial de maximum 50-60%! Mi se pare un jucător foarte interesant și mi-a plăcut mult că i-a dat pasă lui Coman acolo”.

În privința Craiovei, Cârțu așteaptă o altă față a echipei cu doi piese noi extrem de importante: „Altruist, dar e început de campionat. Cam la toți trebuie să le dai o marjă de patru-cinci etape, până își intră în ritmul unui meci. Dar are multe de spus și are calitate. Și cu Mitriță ar fi fost un plus, cu noul transfer Bancu, pe care-l are echipa anul ăsta. Bancu este chiar un transfer ca un transfer pentru noul campionat”.

