Trecere de pietoni blestemată. Bărbat spulberat în locul în care a murit Luca, băiețelul de trei ani strivit de TIR

Un nou weekend însângerat pe șoselele României. Un accident grav a avut loc în comuna Lețcani, în județul Iași. Un bărbat se află în stare gravă după ce a fost lovit de un autovehicul pe trecerea de pietoni. În același loc, în aprilie, un băiețel de numai trei ani, Luca, a fost stivit de un camion.

Trecerea de pietoni blestemată

Un accident dramatic a avut loc în comuna Lețcani, chiar în fața primăriei. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla pe trecerea de pietoni, potrivit primelor informații. Impactul a fost devastator, victima fiind transportată la spital în comă, cu multiple leziuni.

„Un medic specialist al nostru (UPU) aflat în trecere a intervenit la accidentul de la Lețcani, în care un pacient avea un scor de comă 4 puncte, otoragie masivă bilaterală, traumatism cranio-cerebral sever, epistaxis bilateral, fractură de bazin fiind aruncat peste scoarul de la trecerea de pietoni.

A intervenit un echipaj SAJ tip B care era in trecere până a ajuns un alt echipaj SAJ C2. Pacientul a fost a intubat in saj c2 , plecase stabil către UPU”, a informat șefa UPU SMURD Iași, scrie .

Moartea micuțului Luca, precedent înfiorător

Tradegia a avut loc în aceeași zonă în care, în luna aprilie a acestui an, un băiețel de trei ani, , a fost ucis de un TIR. Și în acest caz, micuțul se afla pe trecerea de pietoni, de mână cu tatăl său și cu fratele mai mare.

, a declarat că nu i-a văzut pe cei trei și că regretă amarnic tragedia provocată. „Pur și simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, știam că în stânga nu este nimic și într-o fracțiune de secundă s-au băgat și n-am apucat să îi văd. Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în șoc.De două zile nu pot să pun capul pe pernă și să mai adorm. Am doar acele scene în cap. Am fost și la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, pentru că nu îmi mai revin”, a spus acesta.

„Nu am vrut să se întâmple așa ceva. Sunt și eu tată. Am trei copii, de 3, 5 și 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeași perioadă cu cel din accident (Luca). Nu vreau să învinovățesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva și vina tatălui. Acolo e un unghi mort. În 16 ani, de când sunt șofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum și nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal”, a adăugat el.

România, jungla circulației

România este în fruntea sinistrei liste privind numărul de morți provenind din accidente rutiere în rândul țărilor europene. Comparativ cu alte țări, civilizația rutieră și siguranța rutieră autohtone sunt doar niște simple glume pe hârtie.

Traficul pare desprins din cel al țărilor lumii a treia, sunt sute, mii de zone (urban, rural) unde pur și simplu accidentul plutește în aer și unde doar norocul parcă îi mai ferește pe oameni, deopotrivă șoferi și pietoni.

Autoritățile numără în continuare morții iar poliția rutieră preferă să stea la pândă, în loc să fie o prezență fermă în zonele de risc. Dar care nu sunt zone de risc, în condițiile când se întâmplă astfel de tragedii chiar pe trecerea de pietoni?