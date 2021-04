Trenuri urbane şi metropolitane pentru Bucureşti – Ilfov. Liniile care vor revoluționa traficul în Capitală

FANATIK îți spune totul despre trenurile urbane şi metropolitane care vor lega ruta Bucureşti – Ilfov. Reprezentanții Ministerului Transporturilor au prezentat proiectul rețelei feroviare, o rețea care trebuie să devină în cel mai scurt timp posibil o opțiune viabilă pentru zeci de mii de oameni.

Vorbim despre nu mai puțin de 16 rute, 5 dintre ele fiind destinate trenurilor urbane, una fiind un tren „orbital” și 10 rute pentru trenuri metropolitane.

Nu toate vor fi puse la dispoziția oamenilor în același timp. Discutăm despre un proiect amplu care include, spre exemplu, în prima etapă, începută deja, întocmirea studiilor de fezabilitate pentru reabilitatea Gării de Nord, inclusiv a infrastructurii feroviare din interiorul Gării de Nord.

Trenuri urbane şi metropolitane pe ruta Bucureşti – Ilfov

De asemenea, în a doua etapă va fi demarat un alt studiu de fezabilitate care să identifice măsurile de modernizare a celor aproximativ 600 km de cale ferată din regiunea București-Ilfov.

În același timp vor fi pregătite documentațiile tehnico-economice pentru introducerea serviciilor de tren metropolitan.

Abia apoi, în etapa a treia are loc realizarea, în principal, de intervenții de reînnoire a căii ferate, pentru creșterea vitezei de trafic, reabilitarea tuturor gărilor pe rutele trenurilor metropolitane și realizarea altora noi, unde este cazul, precum și achiziția de trenuri.

Întreaga strategie se bazează pe rute cu puncte de plecare/sosire într-o gară din Capitală și una dintr-o localitate din Ilfov.

Care sunt cele 16 rute pe care vor merge trenurile urbane și metropolitane

TUBIf01 este un tren urban care va circula din București până în Ilfov pornind din Gara de Vest – Răzoare – Progresu – Jilava – Vidra. Vorbim despre un total de 27 km pentru care va fi nevoie de modernizarea stațiilor, peroane, pasaje pietonale, clădiri etc, Gara de Vest, Jilava, Sintești și Vidra.

De asemenea de construirea de stații noi la Valea Cascadelor, Brașov, Vasile Milea, Răzoare, 13 Septembrie, Rahovei, Spătaru Preda, Veseliei, Pieptănari, Toporași, Al. Anghel și reînnoire linie între Gara de Vest și Vasile Milea.

Este nevoie și de construire de linie nouă între Vasile Milea și Progresu, electrificare catenară între Gara de Vest și Vasile Milea și între Vasile Milea și Progresu, o stație de transformare electrică, achiziție de material rulant pentru serviciile de tren metropolitan)

TUBIf02 leagă Gara de Nord – Gara de Vest – Progresu pe o distanță de 32 km. Aici este imperios necesară modernizărea trecerilor la nivel de pe intervalul Gara de Nord – Bucureștii Noi și achiziție de material rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

Cum o să fie legat Bucureștiul de Ilfov

TUBIf03 va circula între Gara de Nord – Pantelimon – Progresu preț de 45 km. Este nevoie de achitiție de material rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

TUBIf04 leagă Gara de Nord – Chiajna – Gara de Vest pe o lungim de 30 km. Se impune însă, conform planului, modernizarea stațiilor București Obor, Bucureștii Noi și Chiajna, construcția de stații noi – Dna Ghica, Dobroești, Ram. Pantelimon, Andronache, Petricani, Monitorul Oficial, A1, dar și construcție de pasaje rutiere denivelate la intersecțiiile Obor – Dobroești, Ram. Pantelimon – Andronache, Petricani cu Băneasa și Bucureștii Noi cu Chiajna.

De asemenea, pentru această rută e nevoie și de creșterea capacității feroviare în intersecția Dobroești – Ram. Pantelimon, lucrări de reînnoire a liniei între București Obor și Pantelimon, electrificare catenară între București Obor și Pantelimon și achizițe material rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

TUBIf05 Gara Obor – Jilava – Gara de Vest înseamnă 49 km cu modernizarea stațiilor Pantelimon, București Sud, Berceni, Vârteju, dar și construirea de stații noi în Pantelimon/DN3, Popești-Leordeni/DC13, Popești-Leodeni/DN4, Măgurele, Bragadiru, Bariera Domnești.

Totodată este nevoie de modernizarea trecerii la nivel de la intersecția Ram. Pantelimon – Pantelimon și achiziția de marterial rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

Zeci de kilometri de cale ferată care vor lega Ilfovul de Capitală

TMBIf06, tren metropolitan București – Ilfov, botezat Orbital București va circula pe 85 km cu modernizarea stațiilor Chitila, Mogoșoaia și Otopeni și construirea de stații noi la Buciumeni, Tunari și Ștefănești. De asemenea se vor construi pasaje rutiere denivelate la intersecția Chitila – Buciumeni și la intersecția Buciumeni – Mogoșoaia.

E nevoie și de modernizare treceri la nivel la intersecția Buciumeni – Mogoșoaia, lucrări de reînnoire linie Pmac R1 Buciumeni – Mogoșoaia și Mogoșoaia – Ram. Pasărea, lucrări de reînnoire/modernizare electrificare catenară pe segmentele Pmac R1 Buciumeni – Mogoșoaia și Mogoșoaia – Ram. Pasărea și achiziție de material rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

TMBIf07 circulă de la Gara de Nord – Aeroport T1, 19 km și are nevoie de modernizare stații Pajura și Parc Mogoșoaia. TMBIf08 Gara Obor – Tunari – Aeroport T1, 32 km, achiziție de material rulant pentru servicii de tren metropolitan.

TMBIf09 Gara de Nord – Aeroport T2 va avea 39 km, în timp ce TMBIf10 ­Gara de Nord – Chitila – Scroviștea se va întinde pe 36 km cu mo­­dernizarea stațiilor Buftea, Dârza, Periș și Scroviștea, construirea de pasaje rutiere denivelate la intersecția Buciumeni – Buftea, modernizarea trecerilor la nivel de la intersecția Dârza – Periș.

TMBIf11 Gara Obor – Brănești – Islaz, 22 km cu modernizarea stațiilor Pasărea, Brănești Sat, Brănești și Islaz, construire de pasaje rutiere denivelate la intersecția Pasărea – Brănești Sat.

De asemenea, TMBIf12 va circula din Gara de Nord – Chiajna – Domnești, preț de 19 km cu modernizarea stației Domneștii de Sus, construirea de pasaje rutiere denivelate la intersecția Domneștii de Sus – Grădinari. TMBIf13 Gara de Nord – Chitila – Săbăreni are nevoie de modernizarea stației Săbăreni

TMBIf14 Gara de Nord – Mogoșoaia – Grădiștea va avea 40 km cu modernizarea stațiilor Odăile, Otopeni/DN1, Balo­tești, Căciulați, Moara Vlăsiei, Grădiștea, creșterea capacității de operare în zona intersecției Gara de Nord – Pajura și a intersecției Pajura – Parc Mogoșoaia, modernizarea trecerilor la nivel în intersecția Odăile – Otopeni/DN1, Balotești – Căciulați și Căciulați – Moara Vlăsiei, lucrări de reînnoire a liniei între Căciulați și Grădiștea, electrificare catenară între Căciulați și Grădiștea

TMBIf15 Gara de Nord – Căciulați – Snagov, 44 km cu modernizarea stației Snagov, construire stație nouă în Ciofliceni, construire pasaje rutiere denivelate la intersecția Căciulați – Ciofliceni, modernizare treceri la nivel în intersecția Ciofliceni – Snagov, lucrări de reînnoire linie între Căciulați și Snagov, electrificare catenară între Căciulați – Snagov.

TMBIf16 Titan Sud – Tânganu – 12 km, cu modernizarea stațiilor Titan Sud, Titan Sud, gr. C, Tânganu, construcție de pasaje rutiere denivelate la intersecția Titan Sud – Titan Sud, gr, C și Titan Sud, gr. C – Tânganu, modernizare treceri la nivel în intersecția Titan Sud, gr. C – Tânganu, creșterea capacității feroviare în intersecția Titan Sud, gr. C – Tânganu, lucrări de reînnoire a liniei între Titan Sud și Tânganu, electrificare catenară pe porțiunea Titan Sud – Tânganu și achiziție de material rulant pentru serviciile de tren metropolitan.

Cât costă întregul proiect

Dacă ne raportăm la un preț pentru introducerea serviciilor de tren metropolitan în regiunea București-Ilfov, atunci trebuie să știți că studiul detaliază o valoare totală a investițiilor preconizate de 570 milioane euro.

Din această sumă, nu mai puțin de 176.960.000 euro merg la sisteme și subsisteme de infrastructură, în timp ce alte 393 milioane de euro sunt destinați pentru achiziții material rulant.

În total, discutăm despre despre 36 de stații propuse a fi modernizare, 27 de stații noi, 15 puncte în care se vor moderniza trecerile la nivel și 13 în care se vor realiza pasaje rutiere denivelate.