„Tricolorii”, exuberanți după 4-0 cu Andorra: „Ne gândeam că vom fi pe primul loc de când am văzut grupa”

„Tricolorii” au făcut show pe Național Arena, , și au învins-o cu 4-o pe Andorra. Acest rezultat a trimis .

România a învins Andorra cu 4-0 și e pe locul 1 în Grupa I. Pentru „tricolori” nu e o surpriză

Florinel Coman a fost integralist în România – Andorra 4-0 și . La finalul meciului, vedeta FCSB-ului a avut un discurs în stilul caracteristic, plin de încrere.

„Am vrut să nu îi lăsăm să respire, și din fericire asta s-a întâmplat. A fost o mică presiune, dar dacă reușeam să marcăm acolo (n.r. la Budapesta, cu Belarus, 0-0) altfel vorbeam acum. Am terminat pe primul loc și sper să rămnem așa.

Mă gândeam de foarte mult timp la acest gol, sunt mândru de mine că m-am descătușat. Ne gândeam (n.r. la calificare) de când am văzut grupa, pentru asta muncim, doar noi știm cât muncim, și iată că suntem pe primul loc. Ne-am gândit să facem și golaveraj în acest meci și iată că ne-au ieșit toate.

A fost atmosferă incendiară, ca să spun așa. Mă bucur că tineretul vine la stadion. I-am văzut de când am intrat să vedem gazonul că ne încurajau. Sper să simtă și ei ce am simțit noi azi.

Următoarele două meciuri trebuie tratate foarte serios. Suntem foarte, foarte aproape să obținem calificarea. Din fericire, ne simțim mult mai bine între noi, am format un grup foiarte frumos și în teren, și în afara lui.

(n.r. Ai fost supărat pentru că ai fost rezervă la Budapesta?) Nu există așa ceva, cum să mă supăr? Am trăit meciul la intensitate maximă, ca și cum aș fi jucat”, a declarat Florinel Coman, după România – Andorra 4-0.

Ianis Hagi: „România, te iubesc!”

De o seară perfectă a avut parte și Ianis Hagi. Fotbalistul lui Deportivo Alaves a marcat din nou sub tricolor, a oferit un assist și a obținut o lovitură de pedeapsă.

„S-a jucat bine, am fost mai deciși în fața porții. A fost o victorie meritată, ne bucurăm. Mă simt bine oriunde, nu e un secret. Sunt un jucător polivalent, pot juca toate pozițiile de la mijloc în sus. Ce să zic? O seară fericită, o victorie pe care trebuia să o obținem.

Am decis pe teren cine bate penalty-ul, Răzvan a zis că bate el. Nu am stat să ne certăm. Important este că am dat gol din acea fază. Asta e cel mai important

‘România, te iubesc!’ a fost un mesaj scurt pe care am vrut să îl transmitem noi, ca grup. Iubim țara și indiferent de rezultate îmbrăcăm cu mândrie acest tricou. A fost mesajul nostru pentru toată țara, pentru copiii care au venit să ne susțină.

Nu vreau să vorbesc prostii, dar când toată țara este în spate, nu cred că se compara cineva cu susținerea noastră. Indiferent că sunt copii sau oameni mai în vârstă. E ceva unic, asta ne dorim! Vrem stadioane pline.

Am primit patru goluri în toată campania. E un lucru bun. Sper să fim fericiți și la final. Sper să ieșim mai bine și din ultimele înfruntări și să mergem la EURO”, a adăugat Ianis Hagi, la .

Nicu Stanciu: „Principalul motiv pentru care ne doream victoria au fost ei”

Nicolae Stanciu a fost omul care a deblocat tabela de marcaj pe Național Arena. În ciuda faptului că „tricolorii” au fost criticați pentru remiza din Belarus, căpitanul naționalei consider că, la Budapesta, echipa noastră a făcut cel mai bun meci din aceste preliminarii. Stanciu a vorbit și despre victoria cu ibericii, cărora le-a dedicat-o copiilor din tribune.

„Era foarte important pentru noi să obţinem cele trei puncte. Am făcut-o dominând categoric. Chiar dacă am trecut pe primul loc suntem la fel. Nu s-a schimbat nimic, suntem absolut la fel, mă refer la starea noastră de spirit. Ca la începutul preliminariilor. Ne continuăm drumul. Ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

Minunat a fost cu copii în tribune. A fost incredibil. Am încercat să vorbim între noi la încălzire şi în pauze, dar era imposibil, parcă erau 50.000 de oameni. Poate principalul motiv pentru care ne doream victoria au fost ei. Cu Belarus am simţit că am avut poate unul dintre cele mai bune meciuri din campanie”, a spus Nicolae Stanciu, la .