”Tricolorii” exultă după punctul scos in extremis în Elveția – România 2-2: ”Lucrul pozitiv este că nu am cedat”

Naționala noastră a avut o primă repriză de coșmar care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea adversarilor, dar au jucat cu mai mult curaj în partea secundă și au obținut o după ”dubla” lui Valentin Mihăilă.

”Tricolorii”, în culmea fericirii după Elveția – România 2-2

La finalul întâlnirii Elveția – România 2-2, din etapa a 4-a a preliminariilor Euro 2024, ”tricolorii” au recunoscut că nu au făcut cel mai bun joc, însă s-au arătat mulțumiți că au reușit să plece cu un punct de la Lucerna.

”Ţinând cont de rezultat în minutul 80, e un punct câştigat. Cel mai important e că nu am cedat, am luptat cu inima până la final. Au fost ceva schimbări tactice bune la pauză şi s-a văzut că am urcat şi noi mai sus. Am reuşit să facem câteva atacuri rapid şi din acele atacuri rapide au ieşit şi cele două goluri.

Am tot trăit prin Scoţia asemenea momente. E un punct câştigat şi în aceste două meciuri am dovedit că nu cedăm, indiferent de situaţie. Acum . Am crezut până la final.

Şansele erau din ce în ce mai mici, dar Vali a fost inspirat. Edi a schimbat tactic la pauză, şi am că în prima repriză nu am stat bine. Am vorbit cu el, am fost inspiraţi toţi. Sunt fericit că am fost titular. Orice minut pentru mine contează. O să trebuiască să producem fotbal mai mult în septembrie”, a declarat Ianis Hagi.

Burcă, show total la declarații

Fundașul Ovidiu Burcă a vorbit despre calitatea impresionantă a jucătorilor elvețieni și crede că punctul luat de naționala României, care rămâne astfel neînvinsă în Grupa I, a fost reușit cu inima.

”O echipă foarte bună, Mister nu i-a lăudat degeaba. Incredibil pasează, dar am avut inimă, suflet, spirit. Nu am cedat, ne-am jucat șansa. Ne este ciudă că luasem două goluri pe contraatac, ok, au avut și alte ocazii, dar nu au marcat din ele. E un punct luat cu inima. Au mecanisme, automatisme, noi de abia începem să ne formăm.

Așa se obțin rezultatele, cu inima. Chiar zicea Olimpiu Moruțan că trebuia să-l prindă jucătorul elvețian cu taxiul la faza din final. Cred că m-au luat toate, pe la inghinali, peste tot, am încercat să resping cum am putut. Lumea nu înțelege că a fost un meci capital în Kosovo, am înțeles că a fost și președintele să-i motiveze.

Datorită acelui rezultat eu cred că au clacat. Cred că e important că suntem neînvinși. Asta ne-a zis Mister, trebuie să ne batem, să ne luptăm, doar așa, formând un grup și o familie putem să ne calificăm.

După, s-a văzut că băieții din față au calitate. Trebuie să recunoaștem, au această filosofie ca la Barcelona, nici nu ajungeai la adversar că pasau mingea”, a spus și fundașul Ovidiu Burcă.