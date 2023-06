Elveţia – România, Live stream ora 21:45 în etapa 4 a Grupei I din preliminariile EURO 2024. Examen de „foc” pentru „tricolori”

Meciul Elveţia – România are loc luni, 19 iunie, cu începere de la ora 21:45 în cadrul etapei a 4-a a grupei I din preliminariile EURO 2024. Se întâlnesc primele două clasate, echipe neînvinse după primele trei runde. Elveţia are punctaj maxim, în timp ce România are două victorii şi o remiză, cu Kosovo, 0-0 la Priştina.

Unde se joacă meciul Elveţia – România din etapa a 4-a Grupa I a preliminariilor EURO 2024

Întâlnirea Elveţia – România se dispută luni, 19 iunie, de la ora 21:45, pe stadionul „Swissporarena” din Lucerna, cu o capacitate de 16.600 de locuri. Stadionul a fost construit pe perioada a doi ani, 2009-2011, costurile ridicându-se la 60 de milioane euro. Este casa echipei locale care poartă numele oraşului.

Federaţia din Elveţia, conform principiului că naţionala Ţării Cantoanelor este a tuturor elveţienilor, indiferent ce limbă vorbesc (germană, franceză sau italiană), a decis ca partidele reprezentativei de seniori să nu se joace numai la Basel, Berna sau Zurich, aşa explicându-se de ce s-a mai jucat în alte rânduri şi la Lugano, Saint Gallen sau Geneva.

Cine transmite la TV partida Elveţia – România, meci din preliminariile EURO 2024

Partida se joacă luni, 19 iunie, de la ora 21:45, pe „Swissportarena” din Lucerna în etapa a 4-a din Grupa I a preliminariilor EURO 2024 şi al doilea post de televiziune care a cumpărat drepturile pentru meciurile jucate de naţionala României, alături de Antena 1, transmiţând alternativ meciurile. Mai puteţi viziona meciul intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

„Zeiţa Fortuna” pare a fi decis să schimbe starea vremii pentru meciul de la Lucerna, de luni, 19 iunie. Iniţial, meterologii anunţaseră continuarea situaţiei de la Priştina, adică ploi abundente şi chiar descărcări electrice, dar cu 24 de ore înaintea partidei lucrurile s-au schimbat în bine. Luni a fost soare în prima parte a zilei, foarte cald, în jur de 31 de grade la ora amiezii, iar spre seară vor fi 27 grade. Chiar dacă în jurul orei 17:00 au fost ceva reprize de ploaie, la startul jocului nu se anunță precipitații.

Cine arbitrează meciul Elveţia – România de la Lucerna. „Tricolorii”, reîntâlnire cu arbitrul de la victoria cu Armenia

Jocul echipei naţionale de la Lucerna a fost încredinţat de UEFA unui arbitru foarte cunoscut, dar totodată şi foarte controversat, ca urmare a faptului că a comis erori importante în timpul unor partide, inclusiv la turneul final al CM din Qatar. Este vorba despre italianul Daniele Orsato, în vârstî de 47 de ani. El a condus finala Cupei României din 2012 dintre Rapid şi Dinamo

Cu naţionala României, Orsato nu se află la prima înfăţişare. A arbitrat de două ori partidele „tricolorilor”, în 2019, la Stockholm, în preliminariile pentru EURO 2020, unde a fost 2-0 pentru nordici, şi în 2021, la 1-0 pentru România cu Armenia la Bucureşti, preliminariile CM 2022. A fost la centru la finala Champions League 2020, la Lisabona, PSG – Bayern 0-1.

Ce jucători lipsesc din confruntarea de la Lucerna, Elveţia – România. Valentin Ţicu, convocat de urgenţă după remiza din Kosovo

Murat Yakin, selecționerul Elveției, nu are jucători cu probleme medicale în lot pentru meciul cu România. Își poate permite să trimită pe teren oricare dintre jucătorii convocați, pentru că sunt în perfectă stare de sănătate. Doar doi jucători, mijlocașul Freuler și atacantul Amdouni trebuie să fie atenți la evitarea cartonașelor galbene. și fac tot felul de ironii la adresa noastră.

Edi Iordănescu l-a convocat de urgență pe fundașul Petrolului, Valentin Țicu, după ce s-a confirmat că veteranul Mario Camora, accidentat la Priştina, nu poate fi recuperat, iar alți doi apărători, Andrei Rațiu și Raul Opruț, nu sunt în parametrii necesari pentru a-i trimite pe teren. Vor fi, cu siguranță, schimbări în compartimentul median și în atac, unde Denis Alibec ar putea fi vârful împins, iar

Ce lot are Edi Iordănescu la dispoziţie pentru meciul de la Lucerna

Portari: 1. Ștefan Târnovanu, 12. Horațiu Moldovan, 16. Marian Aioani;

Fundași: 2. Valentin Țicu, 3. Radu Drăgușin, 4. Cristian Manea, 5. Ionuț Nedelcearu, 15. Andrei Burcă, 17. Adrian Rus, 22. Vladimir Screciu;

Mijlocași: 6. Tudor Băluță, 8. Alexandru Cicâldău, 10. Nicolae Stanciu, 11. Ianis Hagi, 13. Valentin Mihăilă, 14. Marius Marin, 18. Darius Olaru, 19. Florinel Coman, 20. Dennis Man, 21. Olimpiu Moruțan, 23. Deian Sorescu;

Atacanți: 7. Denis Alibec, 9. George Pușcaș.

Cote la pariuri la jocul Elveţia – România. Rezultatele din meciurile directe

Nu era greu de înţeles că partida de la Lucerna reprezintă pentru casele de pariuri genul de meci în care aveam un favorit clar, evident naţionala Ţării Cantoanelor, care are cotă de 1,45 pentru a aduce primul eşec României în preliminariile EURO 2024. O victorie a echipei noastre are cotă uriaşă, 8,50, iar varianta şansă dublă „X2” ajunge şi ea la cota de 2,90. Un gol al României atinge cota de 1,90.

Există un total de 13 partide directe, dintre care cinci au revenit elvețienilor, patru au fost adjudecate de „tricolori” și alte patru s-au terminat la pace, fără învingător. Elveția a marcat 19 goluri, iar România 17, cea mai mare diferență înregistrată fiind acel 1-7 de la Zurich, pe 24 mai 1967, tot în preliminarii de campionat european.

Primul duel direct a fost meciul din 29 octombrie 1933 din campania pentru CM din Italia 1934 cu un rezultat de egalitate, 2-2. Ultima confruntare a avut loc în grupa de la turneul final al EURO 2016, în Franța și s-a încheiat la egalitate, 1-1. Pe pământ elvețian, în afară de acel rușinos 1-7 cei din Țara Cantoanelor nu ne-au mai învins niciodată în mect oficial, tricolorii câștigând cu 1-0 în 1969, în preliminariile CM 1970 și făcând egal în 1981, tot în preliminarii de CM.