Tristețe mare pentru Emily Burghelea. Neglijența medicilor a luat un suflet. “L-au omorât”

Emily Burghelea este în lacrimi, după ce pescărușul bolnav pe care l-a dus la veterinar pentru a-l salva, a murit după patru ore. Fosta asistentă acuză personalul medical de neglijență.

Mare iubitoare de animale, Emily nu a putut rămâne indiferentă când a găsit pescărușul bolnav pe o plaja din stațiunea Mamaia. L-a dus imediat la doctor în speranța că îi va salva viața.

Medicul veterinar i-a făcut o injecție și a garantat că se va face bine. Pentru serviciile primite, Emily a plătit 190 de lei, dar a primit un bon fiscal în valoare de 40 de lei.

Emily Burghelea, în lacrimi dn cauza medicilor. Este hotărâtă să apeleze la autorități

Furioasă și dezamăgită de negliența medicilor, fosta asistentă de la Acces Direct a scris un mesaj revoltător pe Instagram în care povetsea isprava celor care ar trebui să salveze vieți.

„L-au omorât. Putea să trăiască. Eu am făcut tot ce am putut pentru el. Un biet pescăruș care avea nevoie de ajutor. Nu sunt medic ca să știu ce îngrijiri medicale are nevoie, dar l-am dus la medici și medicii l-au omorât.

L-au omorat neacordându-i nici un ajutor și nici o șansă. Au spus că este sănătos și că poate să devină animalul meu de companie. I-au făcut o injecție și, după 4 ore, a murit. Doar patru ore l-au lăsat să fie animalul meu de companie.

În nemernicirea lor, de dimineață când le-am cerut explicații și i-am rugat să vină să ia cadavrul pentru a nu risca eu să iau anumite bacterii sau chiar vreo boală, mi-au recomandat să sun la autorități, sugerându-mi ironic că acestea cu siguranță or să își facă treaba, și mi-au închis telefonul ÎN NAS!

Dacă eram pacientul lor, mă omorau și pe mine. Acum merg la autorități! Ce au făcut ei se numește CRIMĂ și nu în ultimul rând ZĂDĂRNICIRE ÎMPOTRIVA COMBATERII BOLILOR. Sunt dispusă să merg până în pânzele albe ca nici un alt animal să nu mai pățească asta!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.