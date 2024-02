Trucul simplu care te ajută să economisești mii de euro pe an. Experiment inedit: ”Dacă folosesc cardul, tind să fiu neglijentă”

Dacă în România, tendința este de a limita plata cash și de a încuraja tranzacțiile electronice, în Marea Britanie lucrurile stau exact pe dos. Britanicii au redescoperit plata în numerar, iar asta îi ajută să gestioneze mai bine cheltuielile și chiar să facă economii.

Record la retrageri din bancomate, în Marea Britanie

În noiembrie 2023, serviciile poștale din Marea Britanie au înregistrat cele mai mari cifre la : aproximativ 878 de milioane de lire sterline. Suma este cu 7% mai mare decât cea din luna anterioară și cu 5% mai mult decât în noiembrie 2022.

Cifrele nu sunt întâmplătoare. Britanicii au ajuns la concluzia că plata cu bani cash îi ajută să gestioneze mult mai bine astfel încât să reducă risipa inutilă.

„Este un truc foarte bun pentru a economisi bani. M-a ajutat să mă ţin de un buget, deoarece am la dispoziţie doar o sumă fixă de cheltuit, în timp ce, atunci când folosesc cardul, tind să fiu destul de neglijentă cu bugetul meu”, spune Cassie Cooper, o mamă din Marea Britanie.

Se pot economisi până la 6.400 de euro pe an

Femeia a realizat și un experiment inedit. Ea și-a stabilit un buget strict de 155,50 de lire pe săptămână pentru cheltuieli ocazionale și spune că încearcă să renunțe total la plata cu cardul. Dacă ar reuși să facă acest lucru timp de un an, ar putea economisi 5.512 lire sterline (6.400 de euro pe lună) pe an.

Cassie spune că a renunțat să mai achiziționeze produse online, pentru a nu fi nevoită să plătească cu cardul. În plus, evită ofertele de tip două produse la preț de unul, pentru a nu fi tentată să achiziționeze lucruri inutile, cum ar fi ciocolata.

Fără cumpărături inutile

Lauyra Myers, o mamă de 44 de ani din Chigwell, Essex, a dezvăluit pentru că a realizat că plata cu cardul a devenit o capcană, pentru că nu mai are noțiunea sumelor cheltuite.

„Ating cardul atât de des încât am devenit neglijentă cu el. Este aproape ca și cum nu ar fi bani reali. Cu siguranță am cheltuit mai puțin pe parcursul săptămânii. De obicei, dacă merg la magazin să cumpăr pâine, ies cu câteva lucruri în plus de care probabil nu aveam nevoie.

În această săptămână am avut doar 2,50 lire sterline rămase, așa că am cumpărat doar pâine. În mod obișnuit, pe parcursul unei săptămâni, aș cheltui în jur de 80 de lire sterline pe alimente și altele, dar în felul acesta am cheltuit doar 60 de lire sterline”, a explicat femeia.

Plata cash te ajută să conștientizezi cheltuielile

Specialiștii spun că plata cash te ajută să simți cu adevărat că cheltui bani. Acest lucru te împiedică de la unele cheltuieli inutile și te ajută să fii mai înțelept cu economiile tale.

În schimb, plata cu cardul, mai ales contactless, ”nu pare reală”, respectiv percepția legată de banii care îți ies din cont nu mai este în acord cu realitatea, iar acest lucru conduce la cheltuieli supradimensionate și inutile.