Trupele și artiștii care vin la Electric Castle 2024. Cât costă un abonament la festival

S-au aflat trupele și artiștii care vor veni la Electric Castle 2024. Organizatorii au făcut publică lista pentru anul viitor, când faimosul festival se va desfășura tot la Cluj-Napoca și va ajunge la ediția cu numărul 10. Ce preț s-a stabilit pentru un abonament?

Ce trupe și artiști vor veni la Electric Castle 2024 și cât costă un abonament

În 2024 se va da startul ediției cu numărul 10, care va fi cuprinsă în intervalul 17-21 iulie. Pe parcursul a cinci zile, participanții se vor destinde pe muzică electronică și cu artiști pe placul lor.

Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age sunt headlinerii anunțați de către organizatorii celebrului festival. Pe lângă aceștia, vor mai urca Chase and Status, Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow sau Sleaford Mods.

Nu va lipsi invitatul surpriză, care va fi Shaquile O’Neal aka DJ Diesel, care este considerat o legendă NBA și este autoproclamat ”dubstep dad”. Pentru a vă bucura de toți aceștia, prețul unui abonament este de 119 euro, promoție valabilă până pe 20 decembrie, așa cum apare pe site-ul oficial,

Peste 15.000 de abonamente, deja achiziționate pentru Electric Castle 2024

Unii fani, mai înrăiți, Încă de la finalul ediției cu numărul 9, din această vară, s-au vândut peste 15.000 de abonamente. Rămâne de văzut, așadar, câți participanți vor fi în 2024, după ce în 2023 s-au înregistrat 232.000, ceea ce a fost un record în istoria evenimentului.

”Electric Castle e un festival de trăit 24/24, provocarea adevărată e să reușești să acoperi măcar jumătate din experiențele oferite. Participanții care vin deja de mai multe ediții au chiar propriile ritualuri pentru a se bucura de întreaga ofertă.

Își încep ziua la sesiunile de yoga și fitness, continuă cu micul dejun în unul dintre cele 3 food courts, apoi e timp de shopping în Fashion Fair, unde îți poți crea propriul look de festival. Prânzul e pentru discuții și invitați la EC Talks, de descoperit concursurile sau standurile de cărți și viniluri.

O scurtă vizită pe malul lacului la un cocktail bar sau în Beer Garden pentru o bere craft ajută înainte de o seară intensă, în care cu toții vor naviga între cele 11 scene. De neratat: selfie-urile din roata panoramică, cu vedere asupra întregului domeniu Banffy, măcar o seară de fine dining sau o după-amiază la The Beach (da, avem chiar și plajă cu nisip).

De descoperit: Youth21, o zonă în premieră anul acesta, plină de activități dedicate tinerilor”, a declarat în vară, pentru Tudor Costinaș, responsabil de comunicare al evenimentului ”Electric Castle.”