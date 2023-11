Tudor Chirilă, dezvăluiri din culisele Vocea României! De ce unii se ratează în muzică

Tudor Chirilă a vorbit despre vocea României, juratul care a câștigat de cinci ori deja trofeul show-ului. Mai mult, el explică, clar, care sunt motivele pentru care unii concurenți nu reușesc să se impună pe piața muzicală de la noi, în ciuda talentului.

Tudor Chirilă, despre culisele show-ului Vocea României

Tudor Chirilă, într-un interviu amplu pe care l-a oferit pentru , vorbește despre ceea ce se întâmplă la Vocea României. Show-ul, strălucitor la TV și cu success uriaș în audiențe, este, dezvăluie juratul, doar vârful iceberg-ului. Filmările, concentrate în serii de câte 12 ore, sunt solicitante și pentru concurenți, dar și pentru echipa de producție.

”Vocea României este o producție impresionantă, complexă. Lumea poate nu-și dă seama de nivelul de muncă, de ce se întâmplă într-un termen foarte scurt. Zilele noastre de filmare durează în jur de 12 ore, chiar mai mult. Pentru tot ce se vede acum în desfășurare, la televizor, s-au terminat audițiile pe nevăzute, care se filmează în două sau trei zile, se iau decizii rapide şi foarte complexe. Nu este simplu să te afli în scaunul ăla, încercând să fii tot timpul echitabil şi corect vizavi de tine, de întoarcerile tale.

Pe de altă parte, e nevoie să faci o strategie care să-i ajute pe toți concurenții tăi. E un volum de muncă mare. De exemplu, într-o perioadă foarte scurtă, concurenţii trebuie să învețe foarte multe piese. Fiecare echipă are șapte piese, iar tu, ca show, ca producţie, trebuie să faci 28 de piese într-un timp foarte scurt. Lucrul meu cu concurenții e partea cea mai frumoasă de la „Vocea României”, este partea care m-a ținut atât de mult în show-ul ăsta, pentru că am posibilitatea să-mi exersez niște valențe pedagogice, într-un loc în care nu am o asemenea responsabilitate cum aș avea într-o școală.

”E una dintre cele mai grele meserii”

Cred că pentru a fi profesor trebuie să fii extrem de responsabil față de ceea ce le predai unor copii, față de cum le predai acelor copii. E una dintre cele mai grele meserii pe care le cunosc. Și mi-ar fi frică s-o încerc direct într-un loc instituționalizat, ca să zic așa. La „Vocea României” am posibilitatea asta – de a lucra într-un mod mult mai relaxat cu niște concurenți care încep să înțeleagă mult mai bine căci sunt mai aproape de perioada adultă. E adevărat, sunt și adulți, sunt concurenţi de vârste diferite, dar trebuie să faci și un pic de psihologie cu ei, ceea ce iarăși îmi place, am posibilitatea să încurajez oamenii.

Sunt și momente tensionate, și momente în care văd rezistența la schimbare şi îmi dau seama cât de complicat este pentru un om să se schimbe, mai ales ca adult, într-un timp scurt. Dar toate astea aduc foarte multe bucurii, este un lucru foarte gratificant”, .

Tudor Chirilă, despre succesul de la Vocea României: ”E foarte greu să stai în scaunul de antrenor când îți cântă copiii”

Dar, pare-se, felul în care lucrează cu oamenii este unul cât se poate de efficient. Nu de altceva, dar Tudor Chirilă a câștigat trei ediții consecutive ale show-ului. ”În total am câștigat cinci ediții ale emisiunii Vocea României”, precizează .

Dar, pe lângă victoriile obținute, Tudor Chirilă este încercat de sentimente puternice. Mai ales atunci când elevii săi sunt pe scenă. ”Mie nu-mi prea place să discut în termeni de genul „cei mai buni”, însă mă bucur când momentele lor ies foarte bine.

Mi-am dat seama că e foarte greu să stai în scaunul de antrenor când îți cântă copiii cu care ai lucrat intens și care ți-au acordat încredere, au mers pe mâna ta. Ei fac o piesă și eu stau acolo, pe acel scaun, în fiecare moment gândindu-mă, cu frică, cum o să le iasă fiecare notă – sau dacă o să le iasă. Trăiesc alături de ei.

Și atunci, în momentul în care le iese, e o bucurie extraordinară. Nu judec în termeni de „cei mai buni”, ci în momente frumoase, memorabile, care să facă oamenii să zică: `Uite, se mai fac lucruri mișto la Vocea României`, a meritat să mă uit și sezonul ăsta”, spune Tudor Chirilă.

De ce nu reușesc concurenții talentați și în showbiz

Tudor Chirilă a explicat și de ce unii concurenți de la Vocea României nu au succes în piața muzicală. Iar totul, spune artistul, ține de felul în care își construiesc viitorul crezând că doar talentul e suficient. Iar experiența juratului de l a Vocea României îl împinge să spună că nu ajunge să ai… voce.

”E important de menționat că există o iluzie… Cum că dacă ai venit la Vocea României și ai avut succes, ai succesul asigurat şi după show. De fapt, nu este așa. Vocea României este o producție uriașă, care te pune în valoare într-un timp scurt, într-o lumină de superstar. Dar după aceea te întorci la viața adevărată. E ca şi cum viața ta se transformă pentru o lună într-un show frumos, dar apoi trebuie să revii cu picioarele pe pământ și realizezi că lucrurile nu merg chiar atât de simplu cum au mers la Vocea României.

”Să înveți să lucrezi în echipă”

Acolo există o echipă întreagă care este cu ochii pe tine şi este concursul. Emisiunea e difuzată la ore la care ai un public numeros pe care nu-l vei mai avea niciodată. Două milioane de oameni se uită la tine. Iar apoi, concurenţii cred că lucrurile pot merge tot așa. Noi nu putem să ținem echipele astea în continuare după Vocea României. Mai ales că unii dintre concurenți nu au performat la nivelul emisiunii.

Sunt câteva excepții. Dar sunt şi mulți cei care nu înțeleg că nu depinde doar de producător, de compozitor sau de manager să ia avânt cariera ta. Depinde mai ales de tine. Așa că da, poți să înveți să lucrezi în echipă, dar apoi trebuie să încerci să-ți construiești tu singur o echipă, să o convingi să-ți stea alături. Prin echipă înțeleg mai multă lume care face muzică sau care te ajută în sens muzical”, spune Tudor Chirilă.