Tudor Chirilă, reacție neașteptată după Academica Clinceni – Dinamo 1-0. Ce a spus artistul despre fratele său

Teoria conform cărei v în fața „colegei de suferință” Dinamo ar fi venit tocmai datorită faptului că Ionuț Chirilă a fost demis de la echipă cu câteva zile înaintea meciului, vehiculată intens în spațiul public, l-a scos din minți pe Tudor Chirilă.

„Când echipa câștigă e meritul jucătorilor, când pierde e vina antrenorului”, a răbufnit solistul trupei VAMA, ca reacție la mesajul apărut în timpul emisiunii de analiză pe burtiera unuia dintre posturile TV care a transmis în direct partida: „A plecat Chirilă, a venit victoria!”.

Fan înfocat al dinamoviștilor, acesta nu a ezitat, pe de altă parte, să-și exprime regretul pentru situația dezastruoasă în care se află echipa, cu doar 9 puncte acumulate în 18 etape și o sumedenie de probleme financiare.

Tudor Chirilă a sărit în apărarea fratelui său după Academica Clinceni – Dinamo 1-0

„Ca și cum munca de 2 luni a unui antrenor poate fi ștearsă cu buretele. Normal, când echipa câștigă e meritul jucătorilor, când pierde e vina antrenorului. Deci, Ionuț Chirilă a fost demis acum două zile și Academica a înviat.

Mă rog, cine sunt eu să-mi dau cu părerea? În altă ordine de idei îmi pare rău pentru Dinamo, e echipa cu care am crescut, echipa pe care am văzut-o învingând Liverpool și Hamburger SportVerein.

Fotbalul românesc e conectat la aparate. PS. Memoria îmi joacă feste Dinamo a pierdut cu Liverpool, am fost pe stadion atunci în ploaia aia torențială”, a scris Tudor Chirilă pe contul său de Facebook, imediat după fluierul final al meciului disputat pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu.

Ionuț Chirilă: „Unii jucători mi-au dedicat victoria”

Chiar dacă nu se mai poate ocupa de pregătirea echipei, Ionuț Chirilă a afirmat răspicat că în acte figurează în continuare ca antrenorul Academicii Clinceni și nu a ezitat . „Consider că faptul că mi s-a interzis să merg la antrenamente a fost un abuz. Îmi felicit jucătorii. Le-am transmis tuturor. Unii jucători mi-au dedicat victoria.

Îl felicit pe John Ene. Am jucat de la egal la egal cu echipe puternice de play-off, Steaua (n.red. FCSB), CFR, Rapid. Am jucat foarte bine și cu Mediaș și am fi putut să câștigăm.

Dinamo face parte din aceeași categorie. Eu așteptam victoria asta fără doar și poate. A fost o săptămână groaznică. Au venit cu autocarul de la Cluj, 8 ore.

Jucătorii s-au antrenat foarte puțin până la meciul de azi. Marți au avut o zi liberă. Miercuri mi s-a interzis să vin la antrenament și au făcut doar o refacere. A fost doar un antrenament joi.

Eu am spus că vor veni rezultatele, să avem puțină răbdare. Era normal să facă un meci bun, spre deosebire de meciul cu Rapid unde am avut ghinion, să se spargă gheața. Dinamo nu a avut consistență.

Dinamo este din punct de vedere moral și al jocului în cel mai slab moment al existenței sale încă de la înființarea clubului. Dinamo este un nume, nu este o echipă care poate emite pretenții în momentul ăsta”, a declarat tehnicianul la .