Turcia, bombardamente în zonele kurzilor din Siria și Irak. Atacurile, un răspuns la atentatele din Istanbul. Video

Turcia nu a rămas datoare după și soldate cu zeci de morți și răniți.

Duminică, 20 noiembrie, Ministerul turc al Apărării a anunțat că armata țării a efectuat atacuri aeriene asupra bazelor militanților kurzi din nordul Siriei și nordul Irakului.

Oficialii de la Ankara anunță că acestea ar fi fost folosite pentru a efectua atacuri asupra Turciei, relatează .

Atacurile armatei turce au vizat baze ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) și ale miliției YPG, despre care Turcia spune că este o aripă a PKK în Siria.

