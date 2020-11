Turismul balnear, la pământ! “Sute de milioane de lei, pagubă din pricina coronavirusului!”

România are o treime din resursele europene de ape minerale și termale. Din păcate, turismul balnear românesc poate intra în faliment pentru că aproape toate bazele sunt închise, din pricina coronavirusului. Suntem singura țară din Europa aflată în această situație, iar paguba este estimată la sute de milioane de lei. Experții au vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre acest declin.

Pandemia a stopat turismul în întreaga lume. În România, există sectoare care ard din pricina restricțiilor impuse de autorități. Una dintre ramurile care suferă puternic din acest motiv este turismul balneoclimateric. Dacă din partea autorităților nu apar reacții, reprezentanții acestui sector susțin că va trece mult timp, pentru a se putea reveni la cifra de afaceri de dinainte de pandemie.

În primul rând, turismul balneoclimateric vizează, în mare măsură, pe persoanele cele mai afectate de epidemie și ne referim la oamenii așa zis „în vârstă”, deoarece ei sunt principalii consumatori ai acestui tip de turism. Contactați de FANATIK, responsabilii din domeniu consideră că fenomenul poate avea repercursiuni extrem de grave…

„Peste 30 de milioane de lei, pagube numai în stațiunea noastră!”

Andrei Rusu este director operațional la baza balneoclimaterică din Sovata. Administrează trei hoteluri și două ștranduri și are o experiență vastă în domeniu. „Turismul balnear este un sector foarte afectat de pandemie. Chiar dacă interdicțiile nu mai sunt atât de dure, avem restricții la piscinele interioare și exact persoanele care fac parte din grupa de vârstă care ar trebui să vină la tratament sunt cele mai periclitate. Nu vă pot cuantifica pagubele la nivel național, dar din punctul nostru de vedere, la Sovata, pagubele se ridică la peste 30 de milioane de lei”, ne-a declarat, în exclusivitate.

Am fost interesați să aflăm care sunt stațiunile balneare cu cele mai mari șanse de redresare, în viitoarea perioadă, iar răspunsul a venit prompt: „Acele stațiuni care au făcut investiții în baza de tratament. Felix și Sovata se numără printre puținele stațiuni pe care vi le pot enumera. Este prematur să mă întrebați dacă ne mai putem promova în exterior, ca locație favorabilă pentru turiștii străini, mai ales că legăturile de avion sau de tren cu alte țări se află, încă, sub restricții. După ce va trece pandemia, turismul își va reveni, dar pe plan național”.

O privire optimistă: Abia în anul 2023 sau în 2024 vom putea reveni la normal

Deși vorbim despre inițiativa privată, într-o asemenea perioadă se poate pune problema care poate fi rolul statului în sprijinirea turismului balnear, care, pe vremuri, reprezenta o mină de aur pentru România. Din păcate, însă, specialiștii sunt sceptici în această privință, ca și în problema unei reveniri prea rapide.

„În mod normal, ar trebui făcută reclamă turismului balnear după ce se va termina pandemia. Nu cred că mai devreme de anul 2023 sau chiar 2024 va fi posibil așa ceva. Este o discuție foarte veche, referitoare la faptul dacă trebuie să ne facem reclamă în exteriorul țării și dacă trebuie să ne reîntoarcem la tratamentul tradițional, care se bazează pe resurse naturale, precum apa sărată sau nămolul. Mulți străini nu au aceste resurse, dar în România există un potențial fantastic pentru a dezvolta acest sector ” ne-a declarat Andrei Rusu.

Până la urmă, privind situația în coordonatele actuale, ne întrebăm dacă s-ar redeschide interioarele bazelor balneare, oare turiștii ar fi în siguranță? Am avut, din nou, parte de un răspuns optimist: „Din iunie, așadar de când am redeschis baza, deci de mai bine de jumătate de an, încă nu avem infectări cu coronavirus! Putem să spunem că personalul este foarte atent cu măsurile de distanțare și de programare”, a încheiat interlocutorul nostru.

Dumitru Luca, președintele ANAT: „Un atac la siguranța națională și sabotaj al economiei românești”

Dumitru Luca este președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT). Are o experiență de peste 20 de ani în turism, este managerul și administratorul unei agenții și membru ANAT cu o vechime de 21 de ani. În perioada 2018 – 2020 a fost prim vicepreședinte ANAT, astfel că are date concrete referitoare la situația la care ne referim. Mai mult, dânsul a fost extrem de tranșant în privința atitudinii autorităților române, referitoare la cazul în speță.

„Turismul balnear românesc are un potențial fantastic. Este o formă de turism care merge pe prevenție și pe recuperarea forței de muncă. Toată lumea are nevoie de așa ceva. Până la urmă, vorbim de sănătatea oamenilor. Dacă statul va mai ține în cușcă turismul balnear, fără acces la apele termale și minerale, care sunt o resursă inestimabilă, îl va îngropa de tot!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Dumitru Luca.

Și asta n-a fost (aproape) nimic. Dumitru Luca este ferm și folosește cuvinte dure, dar, ne permitem să afirmăm, autorizate: „Turismul balnear este singurul nostru atu pe care l-am putea folosi în România, ca turism de masă. Din punctul meu de vedere, blocarea bazelor de tratament reprezintă un atac la siguranța națională și un sabotaj al economiei românești!”.

Resurse naturale unice în Europa

Așa cum era firesc, dezastrul traversat de turismul balnear aduce și pagube colaterale. „Agențiile de turism au, din păcate, la ora actuală, vânzări aproape de cifra zero, în privința stațiunlor balneare. Turismul balnear are nevoie de investiții uriașe și de personal calificat. Repet, resursele naturale sunt unice în Europa!”, a menționat dumnealui.

Ce ar mai fi de spus? I-am oferit, din nou, cuvântul lui Dumitru Luca: „În acest an, vorbim mai mult ca oricând despre sănătate. Cu atât mai mult ar trebui să crească rolul turismului balnear, pentru că discutăm despre o zonă strâns legată de sănătate! Din păcate, s-a jertfit totul pe altarul popularității Covid-19 și uităm că există multe alte afecțiuni care își au deja tratamentul și remediile!”.

Alianța pentru Turism: „România riscă falimentul!”

Alianța pentru Turism (APT) reunește 22 dintre cele mai importante organizații de turism din România și a fost creată în luna aprilie a acestui an, ca reacție la dificultățile generate de pandemia Covid-19 și la lipsa de reacție și de sprijin din partea statului. Potrivit reprezentanților Alianței pentru Turism, în cazul turismului balnear, „în timp ce Europa bate recordul la vânzări, România riscă falimentul”.

„În perioada ieșirii din starea de urgență, țările europene și-au întors atenția către turismul lor intern și mai ales către resursele naturale pe care le dețin. Astfel, începând cu luna mai, vânzările pentru segmentul de balneologie și SPA în Europa au cunoscut o creștere fără precedent în încercarea de a menține populația sănătoasă, crescând imunitatea prin resurse proprii. Slovacia și Islanda sunt primele țări care și-au deschis porțile pentru tratament, urmate de celelalte tări care au devenit complet funcționale pe acest segment, până în luna iulie. Datele au fost centralizate si transmise de către ESPA, Asociația Europeană de SPA, care include o notă de îngrijorare și susținere pentru colegii din România. Țara nostră este, în acest moment singura care nu este funcțională pe acest segment și ale căror raportări sunt îngrijorătoare pentru viitorul industriei”, ne-au mărturisit oficialii Alianței.

Am aflat că, după avizul OMS din luna aprilie și după negocierile cu Ministerele Sănătății și Turismului, toate resorturile balneare europene sunt funcționale, iar mesajele venite din străinătate nu au întârziat să apară.

„Ne pare foarte rău pentru colegii noștri din România și este dificil să înțelegem blocajul cu care se confruntă. În special, prin faptul că industria turismului de sănătate din România s-a dezvoltat constant în ultimul deceniu doar datorită eforturilor sectorului privat”, a precizat într-o scrisoare Președintele ESPA, Thierry Dubois.

Scrisoare deschisă către Guvernul României

În tot acest timp, organizațiile din România continuă lupta pentru a evita colapsul industriei de profil. Organizația Patronală a Turismului Balnear din România a transmis chiar o scrisoare deschisă Guvernului, din care spicuim: „Dacă până la începutul pandemiei industria balneară și SPA s-a dezvoltat constant datorită eforturilor din partea mediului de afaceri românesc, acum suntem într-o situație în care susținerea acestui domeniu depinde aproape integral de deciziile și restricțiile impuse de Guvernul României. Prin Hotărârea CNSU nr. 28 din 11 iunie 2020, s-a permis reluarea activității de tratament balnear, iar prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1078/2020 s-au interzis procedurile definitorii pentru obiectul nostru de activitate, pe bază de resurse naturale. Acestea sunt esența și definiția tratamentului balnear și totodată motivul pentru care clienții accesează acest tip de turism de sănătate”, este unul din punctele transmise în scrisoare de către organizație.

Deși investitorii din industria turismului au fost, la un moment dat, mulțumiți de decizia redeschiderii restaurantelor, acum ei se găsesc în imposibilitatea de a putea funcționa în viitor: „Sigur că această decizie era vitală pentru întreaga industrie, în pragul sezonului rece, însă statul trebuie să înțeleagă că industria balneară și SPA nu reprezintă HoReCa. Această industrie reprezintă pachete complete de balnear, SPA și servicii de masă, care nu pot funcționa una fără cealaltă. În acest moment, riscăm ca zecile de milioane de euro investiți în ultimii ani în această industrie, toate eforturile de revitalizare a balneologiei românești și dezvoltarea unui sistem de SPA la nivel european să se piardă, atât pentru bugetul României, cât și pentru specialiștii noștri apreciați în întreaga lume”, ne-a precizat Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR).

Genocidul companiilor, așteptat la finalul anului 2020

În acest moment, România, țara cu cele mai bogate resurse balneare din Europa, rămâne închisă, fără a putea să folosească elementele sale naturale, hotelurile din stațiunile balneare având facilitățile necesare, inclusiv piscinele interioare, închise încă din luna martie și neputând să-și desfășoare activitatea fără profilul lor specific, pentru care erau invidiate înaintea debutului pandemiei.

Discutăm despre o industrie ce a cunoscut o revitalizare fără precedent după două decenii de declin, post 1990, ridicată exclusiv pe eforturile investitorilor privați români și care se pregătește să închidă porțile stațiunilor balneare și să trimită acasă specialiștii din domeniu, dacă măsurile de redeschidere nu vor fi adoptate foarte curând.

Din convorbirile pe care le-am avut cu experții în domeniu am aflat că aceștia trag un semnal de alarmă. Se pare că peste 60% din companiile din această industrie nu vor supraviețui până la sfârșitul acestui an!

Restul e infern…