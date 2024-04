Raport alarmant al OMS. Un sfert dintre copiii români mai mici de 11 ani au consumat alcool

Interzicerea vânzării de alcool către minori şi avertismentele legate de problemele medicale pe care le cauzează consumul de alcool par să nu-i sperie pe părinți și nici să-i protejeze pe copii. Un raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii trage un semnal de alarmă cu privire la numărul de copii, chiar pre-adolescenţi, care consumă băuturi alcoolice.

Moldova este pe locul 2 în topul ţărilor unde copiii consumă cel mai mult alcool

Rezultatele unui studiu amplu, desfăşurat în 44 de ţări, sunt mai mult decât îngrijorătoare. România se află pe locul 8, iar Republica Moldova pe locul 2 în topul consumului de alcool în rândul copiilor cu vârsta mai mică de 11 ani. Clasamentul este condus de Anglia, unde o treime dintre copiii cu vârsta mai mică de 11 ani și mai mult de jumătate dintre copiii sub 13 ani au consumat alcool.

Dacă la vârste fragede , la adolescenţă fetele sunt cele care beau mai mult şi se îmbată, cel puţin în Anglia, Țara Galilor şi Scoția.

În ceea ce priveşte România, aproximativ 25% dintre băieţii şi 22% din dintre fetele cu vârste mai mici de 11 ani arată raportul OMS, care le cere tuturor țărilor să introducă mai multe măsuri pentru protejarea copiilor.

Studiul a fost realizat pe baza datelor obţinute de la aproximativ 4.500 de copii de vârstă școlară din ţări din Europa, Asia Centrală și Canada, în perioada 2021-2022, şi pe lângă consumul de alcool au fost analizate şi fumatul de ţigări clasice, vaparea şi obiceiurile minorilor de a consuma canabis.

Coordonatoarea studiului, dr. Jo Inchley, de la Universitatea Glasgow, a spus că indiciile că tot mai mulți copii încep să bea la o vârstă fragedă sunt îngrijorătoare. “Încercarea diferitelor tipuri de substanțe face parte din procesul de creștere și experimentare, dar alcoolul are efecte pe termen lung asupra sănătății”, a spus medicul.

Luând în particular cazul Angliei, se constată că până la vârsta de 13 ani nu mai puţin de 12% dintre fete și 9% dintre băieți au fost beți de cel puțin două ori în viața lor. La 15 ani, procentul se ridică la o treime dintre fete și un sfert dintre băieți. În plus, mai mult de jumătate dintre fete au recunoscut că au băut cel puţin o dată alcool în ultimele 30 de zile.

Fetele fumează și beau mai mult decât băieții

BBC relatează cazul lui Harriet Strange, acum în vârstă de 30 de ani, dar care a început să bea alcool de la 14 ani. “Tatăl meu era alcoolic, așa că există mari șanse să mă fi apucat de băut din cauza comportamentului învățat de la el”, povesteşte ea. “Odată ce am început să beau, am intrat într-o spirală a autodistrugerii. Prietenii mei erau mai în vârstă decât mine, așa că îi puneam pe ei să-mi cumpere alcool. S-a ajuns la punctul în care am vrut să beau vodcă la școală. Moartea tatălui meu, când aveam 16 ani, a fost catalizatorul autodistrugerii absolute”, a explicat ea.

De trei ani şi jumătate nu a mai băut un strop de alcool, iar faptul că între timp a devenit şi mămică spune că i-a salvat viaţa. “Știu cum este să fii copil al unui alcoolic și vreau să să îl feresc de asta”. Harriet este acum antrenor de recuperare și voluntar pentru Nacoa, o organizație care oferă sprijin copiilor afectați de consumul de alcool al unui părinte.

Raportul OMS a analizat și alte obiceiuri nesănătoase ale adolescenţilor. S-a constatat astfel că țigările electronice au depășit țigările convenționale ca popularitate, 32% dintre tinerii de 15 ani chestionați răspunzând că , iar 20% dintre ei în ultimele 30 de zile. Pe de altă parte, consumul de canabis se află în ușoară scădere, procentul tinerilor de 15 ani care au consumat vreodată canabis scăzând de la 14% în 2018 la 12% în 2022.

Studiul dezvăluie însă și o schimbare semnificativă a diferențelor de gen privitoare la aceste obiceiuri. Dacă din punct de vedere istoric consumul de substanțe era mai frecvent în rândul băieților decât al fetelor, peisajul se schimbă. Până la vârsta de 15 ani, fetele nu numai că îi ajung din urmă, ci, în unele cazuri, îi și depășesc pe băieți. Este cazul utilizării țigărilor electronice, dar și consumul de alcool, unde fetele înregistrează rate mai mari de consum.