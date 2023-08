Turiștii americani, șocați de prețurile din România: ”Am fost surprins cât de scump e”

Ben Pierce Jones a explorat în viața sa peste 70 de țări, iar acum a ajuns în România. A decis să se plimbe prin țara noastră în ultimele două luni, pentru a studia mai atent gastronomia și peisajele României. În ultimul episod de pe canalul său de Youtube, intitulat ”Tales From the Road” (n.r. povestiri de pe drum), Ben a prezentat pe larg situația din țara noastră, din toate punctele de vedere..

Turiștii americani, șocați de prețurile din România

Astfel, vizibil impresionat de peisaj, însă a mărturisit că este uimit de prețurile mari din țara noastră. ”De la maiestuoșii Munți Carpați până la fermecătoarele orașe medievale și uimitoarea Delta Dunării, România oferă o gamă largă de experiențe pentru fiecare călător”, a transmis vloggerul american.

ADVERTISEMENT

”În ceea ce privește rentabilitatea României, nu este super ieftin. Am fost surprins de cât de scump a fost”, a completat Vloggerul. Cu toate acestea, americanul le-a transmis tuturor că nu trebuie să rateze să viziteze Bucureștiul, orașele din Transilvania, Timișoara și Constanța, precum și Maramureșul sau Brașovul.

, sarmalele și papanașii de la noi. ”Mâncarea românească este foarte bună. Sunt un mare fan al ei”, a mărturisit Ben, cu mențiunea că s-a îndrăgostit cel mai tare de papanași și a decis să împărtășească tuturor rețeta. În urmă cu o lună, un alt turist american avea parte de o experiență ”aparte” în țara noastră.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii august, , dar ce a pățit acolo l-a lăsat fără cuvinte. Experiența sa a fost împărtășită pe TikTok, iar imaginile s-au viralizat rapid. ”Știi ce mi s-a întâmplat astăzi? A fost o nebunie! Am mers la tuns, totul a fost ok. Ea a început să-mi tundă părul, până când la final, cu un fel de dispozitiv de masaj, a început să-mi facă masaj la cap, ceea ce mi se părea foarte tare”, a povestit tânărul, conform .

”Dintr-o dată, a început să se mute de pe capul meu pe gâtul meu. Am zis ok, asta e interesant. Ulterior, mi-a pus mâna și pe spate, a început să mă atingă. La un moment dat, frizerița a început să mă atingă și pe piept. Și am zis ‘Ce naiba? Am venit aici pentru o tunsoare!’, apoi am fugit”, a povestit americanul.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă bărbatul a făcut haz de necaz referitor la această pățanie. ”Când o nevastă româncă e înfometată, mănâncă”, a transmis turistul, iar internauții de pe Tik Tok s-au amuzat, la rândul lor. Un alt turist, de data aceasta român, a avut parte de o experiență cel puțin bizară la o pensiune din Brașov.

Aici, bărbatul s-a trezit că baia e prea mică și nu poate face duș în picioare, decât dacă își scoate capul prin lustră. ”Nu vă speriați, sunt la cazare la Brașov. Ca să stau în picioare la duș trebuie să scot capul afară pe geam. Ce ziceți? Ce cazare faină. Deci sunt în baie, cu picioarele în cadă și capul afară, că altfel nu poți să stai în picioare. Turism în România 2023”, a spus turistul, într-o postare pe Tik-Tok.

”Confirm, sunt din Brașov, și asa mai socializam și noi între vecini”/ ”Aici vorbim despre lux sa faci baie si sa admiri stelele e altceva topul de pe lume”/ ”Cea mai tare reclama la geamurile velux! Ar trebui sa fii plătit bine!”/ ”Aș fi interesat de băieții care au montat țigla”/ ”Bun ca ai cada si nu lighean”, i-au răspuns oamenii la postarea de pe Tik Tok.