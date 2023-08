Un turist american a trăit șocul vieții lui într-o frizerie din București. Ce l-a făcut s-o ia la sănătoasa din salon?

Pentru un turist american, România a devenit țara tuturor posibilităților. Mai exact, o frizerie din București. dar în schimb, a primit altceva.

E de-a dreptul incredibil ce a pățit un turist american într-un salon din București

Turistul american nu-și poate reveni din șoc după ce a avut parte de o experiență inedită într-o frizerie din capitală. A intrat în salon pentru o tunsoare, dar ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte.

Și nu doar că l-a lăsat fără cuvinte, ci l-a făcut s-o ia la sănătoasa. Cu siguranță nu va reveni prea curând în salonul cu pricina. Iar data viitoare va fi mult mai atent pe mâinile

A intrat în frizerie pentru o tunsoare, dar s-a ales cu altceva

Americanul a împărtășit întreaga experiență pe TikTok, imaginile devenind imediat virale. Și nici nu se putea altfel, căci pățania e de-a râsul plânsul.

„Știi ce mi s-a întâmplat astăzi? A fost o nebunie! Am mers la tuns, totul a fost ok. Ea a început să-mi tundă părul, până când la final, cu un fel de dispozitiv de masaj, a început să-mi facă masaj la cap, ceea ce mi se părea foarte tare”, și-a început tânărul dezvăluirea.

Un turist American, tratat ‘regește’ într-o frizerie din București: „Mi-a pus mâna și pe spate, a început să mă atingă”

„Dintr-o dată, a început să se mute de pe capul meu pe gâtul meu. Am zis ok, asta e interesant. Ulterior, mi-a pus mâna și pe spate, a început să mă atingă.

La un moment dat, frizerița a început să mă atingă și pe piept. Și am zis ‘Ce naiba? Am venit aici pentru o tunsoare!’, apoi am fugit”, a povestit americanul amuzat pe TikTok.

Însă totul e bine când se termină cu bine. Americanul s-a ales cu tunsoarea dorită, dar și cu un mic bonus. A avut și o concluzie amuzantă pentru întreaga pățanie.

„Când o nevastă româncă e înfometată, mănâncă”, a spus zâmbind turistul. Ba chiar, întreaga exepriență i-a deschis și lui apetitul așa că a mers să servească masa în oraș, fericit, a spus el, că a supraviețuit atacului.