U Cluj – UTA 0-0, în etapa a 20-a din SuperLiga. Șanse bune de ambele părți. Video

Min. 8: Claudiu Keșeru are prima ocazie de gol a meciului. Fostul atacant de la FCSB șutează cu pământul, iar mingea este respinsă cu greu în corner de Gorcea.

Meciul U Cluj – UTA are loc duminică, 11 decembrie, cu începere de la ora 14:30, în cadrul etapei a 20-a din SuperLiga. Este o partidă pe viaţă şi pe moarte din zona fierbinte a clasamentului. Este un adevărat paradox. Ultimele trei clasate în campionat, CS Mioveni, 8 puncte, UTA, 17 puncte şi U Cluj, 18 puncte sunt în pericol mare dar au avansat în sferturile de finală ale Cupei României!

Unde se joacă meciul U Cluj – UTA

Confruntarea U Cluj – UTA se desfăşoară duminică, 11 decembrie, de la ora 14:30, pe cel mai mare stadion din municipiul de pe Someş, Cluj Arena şi conducerea alb-negrilor speră ca în tribune să fie foarte multă lume, pe de o parte pentru că este partidă de tradiţie şi un derby al Ardealului, pe de alta pentru că echipa are mare nevoie de suportul publicului.

U Cluj mizează mult pe aportul fanilor după ce le-a oferit acestora primul motiv de satisfacţie din acest sezon, dintr-o companie de foc precum concitadina CFR, cu care s-a calificat la braţ, Farul şi Rapid, adică trei dintre primele patru echipe din fruntea SuperLigii.

Cine transmite la TV partida U Cluj – UTA

Partida U Cluj – se joacă duminică, 11 decembrie, de la ora 14:30, pe stadionul Cluj Arena, în etapa a 20-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. Cine nu are această posibilitate poate intra pe site-ul FANATIK, pentru a-l viziona în format LIVE VIDEO.

Vremea la Cluj pentru duminică, 11 decembrie, se anunţă a fi plăcută ca temperatură, dar problema este faptul că vom avea un cer acoperit cam pe tot parcursul zilei şi cu mari şanse de a ploua în reprize, chiar şi la ora startului partidei. Meciul de la Cluj va fi arbitrat de Ionuţ Coza din Cernica.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea U Cluj – UTA

Antrenorul Eugen Neagoe are câteva probleme de lot pentru acest meci, dar nu la fel de mari ca omologul său de la UTA. Nu vor putea juca, fiind accidentaţi, mijlocaşul Romario Pires şi Tescan, iar cel care devenise portarul titular, bulgarul Plamen Iliev, este incert, dar oricum prima opţiune este jucătorul U21 Gorcea.

La UTA este jale în zona fundaşilor centrali. Sunt accidentaţi Erico, Chindriş, aşa încât albanezul Hoxhallari, fundaş stânga, va evolua lângă Benga, în centru. La mijloc sunt mari şanse să absenteze piesa principală, argentinianul Cascini iar Isac este şi el accidentat. În fine, fundaşul stânga din ultimele partide, Abeid a terminat pe anul acesta şi pe etape bune din primăvară, pentru că a luat şase etape pentru scuiparea unui adversar în meciul cu Sepsi.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – UTA

Este clar un meci echilibrat şi pentru casele de pariuri. Echipa clujeană, jucând şi acasă, este favorită, la cota de 2,30 iar arădenii, care nici nu mai ştiu de când nu au mai câştigat un meci, au cotă de 3,60 pentru a face acum acest lucru. Şansă dublă 1X are cota 1,4 iar şansă dublă X2 are cota 1,70. Un gol înscris de gazde are cotă 1,40 iar unul de oaspeţi 1,65.

Ambele echipe au avut perioade lungi de absenţă din primul eşalon. În acest sezon UTA a învins acasă cu 2-1, dar ultimele partide, din 2008 până acum s-au jucat numai în Liga 2. Clujenii au acumulat patru victorii, au pierdut de trei ori şi au făcut două egaluri.