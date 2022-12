U Cluj – Rapid, Live stream ora 20:00 în etapa 3 din grupelor Cupei României Betano. Totul sau nimic de ambele părți. Echipele de start

Meciul U Cluj – Rapid are loc miercuri, 7 decembrie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 3-a, ultima, din grupa C a Cupei României Betano. Studenții clujeni au patru puncte, iar giuleștenii cu unul mai puțin, după ce au bătut pe Dumbrăvița și au pierdut cu Farul, ambele partide jucate la București.

Unde se joacă meciul U Cluj – Rapid, în etapa 3 din grupelor Cupei României Betano

Întâlnirea U Cluj – Rapid se dispută miercuri, 7 decembrie, de la ora 20:00, pe cel mai mare stadion din orașul de pe Someș, „Cluj Arena”. Cu siguranță va fi o partidă cu tribune pline, pentru că o confruntare cu Rapid este totdeauna un eveniment pentru suporterii „Șepcilor Roșii” și are și o tradiție veche.

Cum U Cluj are în mâinile ei posibilitatea de a obține calificarea în sferturile de finală în caz de victorie interesul, în jurul partidei este unul foarte mare, de multă vreme alb-negrii nemaireușind o performanță notabilă cu excepția revenirii în primul eșalon. Câteva sute de suporteri, până în 300, vor sosi și din Capitală, motiv pentru autorități de a lua măsuri de protecție, pentru a împiedica producerea oricăror ciocniri.

Cine transmite la TV partida U Cluj – Rapid

Partida U Cluj – Rapid se joacă miercuri, 7 decembrie, de la ora 20:00, pe Cluj Arena, stadionul ultramodern ridicat în orașul de pe Someș, în etapa a 3-a, ultima, a grupei C a Cupei României Betano. Ea va fi transmisă la TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj, miercuri, 7 decembrie, este o zi mohorâtă pe toată durata ei, fără a ieși soarele nici măcar un minut. Mai mult, există serioase probabilități de a ninge, ceea ce ar pune probleme gazonului. Temperatura maximă va ajunge la amiază la 6 grade iar la ora partidei vor fi în jur de 2 grade, deci destul de frig.

Ce jucători lipsesc din confruntarea U Cluj – Rapid

Antrenorul Eugen Neagoe e în mare dilemă. Pe de o parte, își dorește să meargă în sferturi, dar în week-end vine un meci infernal în SuperLiga între două echipe cu sabia deasupra capului, adică U Cluj, gazda, și UTA, formația vizitatoare. Așa încât cel poreclit „Geană” sigur va lăsa câțiva titulari la odihnă.

Adrian Mutu are și el meci în următoarea etapă de Superligă, dar tocmai miercuri, 14 decembrie, deoarece în weekend va fi El chiar este într-o situație ingrată, pentru că aproape zece jucători. Iar conducerea a stabilit ca obiectiv calificarea în sferturile de finală ale Cupei.

Cote la pariuri la jocul U Cluj – Rapid

Deși casele de pariuri acordă prima șansă giuleștenilor, la cota de 2,40, iar studenților clujeni li se acordă cota de 3,20. Șansă dublă „X2” are cotă 1,40, iar șansă dublă „1X” are cotă 1,60. Un gol marcat de Rapid e cotat cu 1,40, iar o reușită a „Șepcilor Roșii” cu 1,55. „Total goluri peste 1,5” are cotă 1,40.

Croatul Marko Dugandzic a adus victoria în turul sezonului regulat, în Giulești, cu un gol în minutul 80 al partidei cu U Cluj. Înainte de acest joc au mai fost două în Liga 2, iar ultimul în primul eșalon, în 2015, a fost o victorie a alb-negrilor cu 1-0. Rapid a câștigat ultima dată la Cluj în 2012.