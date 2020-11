UDMR cere demisia ministrului Muncii. Violeta Alexandru: “Premierul ştie că sunt un om corect”

Într-un mesaj publicat luni, 2 noiembrie, pe rețelele de socializare, Kelemen Hunor cere demisia ministrului Muncii, pe motiv că nu ar cunoaște legislația în vigoare și ar evita să își asume răspunderea funcției pe care o deține.

„Mărul discordiei” este petiția lansată recent, tot în mediul online, de Violeta Alexandru, prin care aceasta solicita ca salariile președinților de Consilii Județene să nu fie plătite înaintea celor ale angajaților din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

„Mergând pe logica doamnei ministru pot să consider că dacă ea și-a încasat salariul, înseamnă că sunt bani și pentru creșterea pensiilor și pentru dublarea alocațiilor”, susține președintele UDMR. În replică, liberala îi transmite că instituția pe care o conduce „nu răspunde de cuantumul salariilor din administrația locală” și lasă decizia privind demiterea sa la latitudinea premierului Ludovic Orban.

UDMR cere demisia ministrului Muncii. Reacția Violetei Alexandru

„E ușor să împingi aceste dificultăți la București, dar e mai greu să-ți asumi. Fiecare ordonator de credite, în cazul de față președintele Consiliului Județean, decide asupra numărului de salariați, sporurilor, salariilor și asupra cuantumului salariilor.

În ce măsură au fost măriri în acest an și s-au luat niște decizii salariale vă poate răspunde fiecare președinte județean în parte. Domnul președinte UDMR a făcut o declarație politică. Să nu vă mire că aceste atacuri la persoana mea au venit pe rând, înainte de alegeri, să nu vă mire că vin din județe în care se speculează politic o situație eminamente managerială.

Atribuțiile privind numărul de posturi, cuantumul salariilor în administrația locală se decid în lumina atribuțiilor ordinatorului principal de credite. E ușor să le împingi la București și să găsești un vinovat, Violeta Alexandru, dar e mai greu să recunoști că trebuie să fii corect și să răspunzi oamenilor în lumina atribuțiilor pe care le ai.

Prin urmare, se va vedea în ce măsură au fost luate decizii manageriale în absența unor previziuni asupra unor resurse disponibile. Noi am fost responsabili, am încercat să gestionăm explicând acestor oameni direct prin sindicate că este o perioadă extraordinar de dificilă, că în mediul privat sunt salariați îngrijorați cu privire la salariile lor și la veniturile familiilor, iar Guvernul a fost extrem de activ în a sprijini oamenii.

Cine a luat aceste decizii manageriale trebuie să le răspundă oamenilor de ce s-a ajuns în situația dată. Nu Ministerul Muncii răspunde de cuantumul salariilor din administrația locală, în temeiul discuțiilor cu președintele CJ, în măsura în care sunt necesare resurse suplimentare, ele se prezintă în contextul rectificării bugetare către Ministerul Finanțelor.

Decizia aparține premierului, este un om corect, știe că sunt un om corect, așa că las la aprecierea domniei sale. Eu nu mă voi schimba, nu fac politică pe problemele pensionarilor sau pe spatele oamenilor care au nevoie de un Guvern responsabil, care să gestioneze bugetul țării și să îi ajute în această perioadă de pandemie”, a declarat Violeta Alexandru la Digi 24.

Postarea integrală a președintelui UDMR, Kelemen Hunor

„Am citit declarația ministrului Muncii privind problemele salariale ale personalului din cadrul Consiliului de Protecție a Copilului Socială și Copilului. Potrivit ministrului, în cazul în care președintele consiliului județean își ia salariul, ar trebui să fie garanția că angajatorul, adică consiliul județean, are bani să plătească salariații. Am crezut că citesc o glumă proastă la început.

Un ministru în loc să se ocupe de rezolvarea problemelor sistemului de asistență socială și asumarea responsabilității ministrului: inițiază petiții și împinge responsabilitatea dincolo de limitele bunei sentimente.

Mi-e clar că ministrul nu cunoaște legea, nu cunoaște realitatea și nu își asumă responsabilitatea. Politic, legal și moral nota 1, clasa întâi! Singura soluție este anularea sau înlocuirea imediată.

Dacă încep de la ce a spus doamna ministru: faptul că doamna ministru și-a încasat salariul trebuie să însemne și că sunt bani pentru mărirea pensiilor și dublarea banilor copil.

