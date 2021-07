UE, pregătită să lupte împotriva încălzirii globale. Fără mașini diesel sau pe benzină din 2035

Uniunea Europeană a anunțat o serie de legi cu privire la . Acestea au ca scop atingerea scopului asumat de către UE, acela de a avea o amprentă neutră de carbon până în 2050.

Mai multe propuneri de legi au fost anunțate în cursul zilei de miercuri, 14 aprilie, iar acestea urmează să fie aprobate de către statele membre și de către parlamentul european.

Între aceste legi se regăsesc planuri pentru a taxa combustibilul pentru avioane și pentru a interzice vânzarea de mașini pe motorină, dar și pe benzină, în următorii 20 de ani.

Din păcate, însă, unele dintre propuneri sunt destul de radicale, astfel că s-ar putea ca legile să rămână pe masa negocierilor timp de mai multe luni.

Planurile au dus deja la tensiuni în cadrul Comisiei Europene, pe măsură ce au fost pregătite ultimele detalii.

”Dacă acționăm acum putem face lucrurile diferit și putem alege o cale mai bună, mai sănătoasă și mai prosperă pentru viitor”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Aceasta a mai adăugat că ”este sarcina generației noastre, aceea de a asigura nu doar bunăstarea noastră, ci și pe cea a copiilor și a nepoților noștri. Europa este pregătită să deschidă acest drum.”

Uniunea Europeană va cere multe de la cetățeni, dar e pregătită să și ofere

Este foarte probabil ca măsurile propuse de UE, adoptate în forma actuală, să ducă la o creștere a costurilor de încălzire a locuințelor. În plus, și zborurile intracomunitare vor avea de suferit, iar călătorii vor plăti prețuri mai mari. Cu toate acestea, UE este pregătită să ofere asistență financiară celor care doresc să își izoleze locuințele sau care vor să facă alte schimbări cu beneficii pe termen lung.

”Vom cere foarte multe de la cetățenii noștri și vom cere și mai multe de la industriile europene, dar facem asta pentru o cauză nobilă. O facem pentru a da umanității o șansă să lupte”, a afirmat Frans Timmermans, șeful politicilor climatice în cadrul UE.

Se prea poate ca unii dintre liderii industriali din UE să facă opoziție față de aceste legi. Companiile aeriene și producătorii de vehicule vor fi, cu siguranță, în capul acestei liste. Există riscul ca opoziție să apară și în rândul statelor est-europene, care se bazează pe cărbune pentru producerea de energie.

Un diplomat UE a transmis că succesul acestui pachet de legi se leagă de abilitatea sa de a fi realist și echitabil din punct de vedere social, fără să destabilizeze economia blocului comunitar.

”Scopul este să ducem economia la un nou nivel și nu să o blocăm”, a declarat acesta.

Măsurile reprezintă cel mai ambițios plan al Uniunii Europene de a aborda . Pachetul este denumit ”Fit for 55”, deoarece ar ajuta UE să își atingă scopul pentru 2030, acela de a reduce emisiile cu 55% față de nivelurile din 1990.

Până în 2019, UE a reușit să reducă emisiile cu 24% față de cele din 1990.

Cum vrea UE să combată încălzirea globală

Între propunerile importante ale UE se numără:

limite de emisii mai dure pentru mașini, care ar urma să elimine noile autovehicule diesel și pe benzină până în 2035.

o taxă pe kerosenul pentru avioane și o vacanță fiscală de 10 ani pentru alternativele cu puține emisii.

și o vacanță fiscală de 10 ani pentru alternativele cu puține emisii. în premieră, o taxă pe carbon la graniță , care va obliga producătorii din afara UE să plătească mai mult pentru importul de materiale precum oțelul sau betonul.

, care va obliga producătorii din afara UE să plătească mai mult pentru importul de materiale precum oțelul sau betonul. ținte mai ambițioase pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în țările UE.

în țările UE. reabilitarea în regim de urgență a clădirilor care nu sunt eficiente energetic.

Taxa pe carbon la graniță ar putea fi un subiect sensibil la nivel internațional. Industria europeană ar putea deveni mai competitivă cu ajutorul acestei taxe, însă ar putea duce la un război economic cu Statele Unite și cu .

În septembrie 2020, oficialii UE au afirmat că cel puțin 30% din bugetul de 1,8 trilioane de euro va fi folosit, pe termen lung, pentru măsuri legate de protecția mediului. În plus, Comisia UE a pregătit tot atunci planul cu privire la reducerea cu 55% a emisiilor până în 2030.

Aceste ținte reprezintă o parte dintr-un efort global de a combate schimbările climatice, prin reducerea poluării atmosferice.

Acordul de la Paris privind schimbările climatice, semnat în 2016, are ca scop menținerea creșterii temperaturilor globale sub nivelul de 2 grade Celsius. De preferat este ca această creștere să rămână sub 1,5 grade Celsius.