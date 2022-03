Vești bune pentru românii care călătoresc în UE. Schema de roaming fără taxe suplimentare, prelungită încă 10 ani

Joi, 24 martie, s-a ajuns la un acord între statele membre ale UE și Parlamentul European cu privire la revizuirea Regulamentului privind roamingul în vederea extinderii regulilor actuale pentru următorii 10 ani.

Astfel, UE a decis să prelungească cu încă 10 ani schema ”Roaming la tarife ca acasă”, conform planurilor adoptate joi de Parlamentul European, informează un comunicat al PE.

MEPs have extended the EU’s roam like at home policy to ensure Europeans can continue to call, message and use mobile data anywhere in the EU at no extra cost ↓

— European Parliament (@Europarl_EN)