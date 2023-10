Ultima lovitură pe care o dă Gigi Becali: „Făcută pentru 3000 de ani. Cu foiță de aur”

Gigi Becali ridică, din banii lui, o adevărată catedrală în Pipera. În lăcaşul de cult se vor putea ruga mai mult de 400 de credincioşi, iar aşa cum îl ştim, patronul Gigi Becali nu va face rabat de la calitate.

Ultima lovitură pe care o dă Gigi Becali: “Făcută pentru 3000 de ani, nu pentru 300 de ani. Cu foiţă de aur, cu vitralii…”

În direct la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, despre construcţia pe care o ridică Gigi Becali în Pipera, dezvăluind că investiţia va ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro:

ADVERTISEMENT

“L-am văzut că dă ocol bisericii pe care o construieşte. Au apărut iar muncitori pe biserică. Înseamnă că se apucă de ea. Să ştii de la mine că şi fata lui lucrează la nivel înalt.

Biserica este făcută toată monolit, n-are o cărămidă pusă. Este toată din beton. Făcută pentru 3000 de ani, nu pentru 300 de ani. Cu foiţă de aur, cu vitralii… Va fi cea mai frumoasă biserică făcută în ultima sută de ani.

ADVERTISEMENT

Din toată zona Balcanilor. Biserică trăsnet a făcut şi ăla (n.r. primarul Florentin Pandele) la Voluntari. Dar nu din banii lui. În lume nu cred că a făcut cineva atâtea biserici din banii lui ca Gigi Becali.

“Costă vreo 20 de milioane, cu tot cu teren”

E recordman mondial. Sigur. Nu există nimeni. Costă vreo 20 de milioane, cu tot cu teren. 20 de milioane pentru Gigi Becali sunt ca 100 de milioane pentru mine şi pentru tine 500 de milioane.

ADVERTISEMENT

Aproape imposibil. Nici nu poţi să ajungi la chestia asta. Pentru că pământul unde are el este 1000 de euro metrul. Şi el are vreo 3000. Nu pământul costă mult, ci construcţia”, a spus Dragomir.

Gigi Becali: “Am avut pentru terenul ăla ofertă de 6 milioane de euro şi am ales să construiesc biserica”

că biserica din Pipera este în plan de când a obţinut Steaua calificarea în grupele Ligii Campionilor, după “dubla” din turul trei preliminar cu Galatasaray, în sezonul 2008-2009:

ADVERTISEMENT

„Biserica asta a fost făgăduită acum 13-14 ani când a obţinut Steaua o victorie mare, când am bătut pe Galatasaray şi ne-am calificat mai departe. Eram în post, m-am rugat la Dumnezeu şi am spus «Dă Doamne putere».

Am avut pentru terenul ăla ofertă de 6 milioane de euro şi am ales să construiesc biserica aşa cum am promis. Cu Dumnezeu nu te joci, nu negociezi”, a spus Gigi Becali conform Click.

MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ se văd în fiecare luni, de la ora 13:15, LIVE, doar pe site-ul www.fanatik.ro. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi urmărită în fiecare miercuri pe paginile de facebook Horia Ivanovici și FANATIK, dar și pe canalul de Youtube FANATIK, unde vor fi difuzate cele mai savuroase momente ale emisiunii.

Dumitru Dragomir, despre biserica pe care o ridică Gigi Becali în Pipera