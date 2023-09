Gigi Becali a vândut americanilor fabrica de armament! Toate detaliile

Gigi Becali dă încă un tun în afaceri. Patronul celor de la FCSB a vândut fabrica de armament de la Drăgăşani americanilor pentru 13 milioane de dolari, dar nu poate să intre în posesia banilor din cauza birocraţiei.

Gigi Becali a vândut americanilor fabrica de armament: “Am nevoie de o hârtie banală ca să plătească 13 milioane de dolari”

că, din cauza unei hârtii banale pe care cei de la Consiliul Concurenţei întârzie să o emită, nu poate intra în posesia banilor, deşi s-a înţeles cu americanii şi totul este parafat:

“Eu n-am vrut niciodată să fur, să dau mită la arbitrii. Cineva trebuie să spună adevărul în lumea asta. Dacă toţi plecăm capul, adevărul nu se mai află. De exemplu, astăzi, am trimis la o instituţie un document că am vândut fabrica de armament.

Şi am trimis la Consiliul Concurenţei. Au nevoie americanii de o hârtie banală ca să plătească 13 milioane de dolari. Mă plimbă pentru o hârtie banală şi apoi se şi sucesc. M-am enervat şi le-am dat mesaj:

«Mai întârziaţi vreo 30 de zile că ce nevoie are România de bani. Noi suntem prea băgaţi. Că oricum la voi câinele latră, ursul merge, leafa merge.». Am vândut fabrica de armament, am luat avansul şi ca să îmi dea restul de bani, au nevoie de o aprobare de la Consiliul Concurenţei.

“Le-am zis că lor le convine să îşi vadă de interesul lor prin instituţii. Că aşa e în România”

O hârtie pur şi simplu banală. Ei mi-au cerut încă o hârtie ca să dovedesc că investesc americanii. Am trimis-o şi pe aia. Îmi spuneau că e bine, dar trebuie să mai meargă şi pe la alte instituţii.

Le-am zis că lor le convine să îşi vadă de interesul lor prin instituţii. Că aşa e în România. Pe oameni nu îi mai interesează. Le-am scris că am o rugăminte. Să trimită acest mesaj la toate instituţiile.

Că s-ar trezi măcar o sămânţă mică să trimită. Eu de luni de zile aştept după un document să iau 13 milioane de dolari. O hârtie banală. Le-am spus să dea telefoane la instituţii.

Este vorba de Ambasada americană, chiar ei sunt implicaţi în asta. Nu sunt ruşi sau cutare. Se ştie treaba. Vreau să iau banii. Vin în România banii. Daţi hârtiile alea că nu fur banii. Cam doarme lumea. Fiecare cu interesul lui”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

