Vești proaste pentru fanii „diavolilor roșii”. După ce au avut parte de rezultate dezamăgitoare în debutul sezonului, acum se discută și despre un ultimatum primit de managerul Solskjaer la Manchester United.

Numit manager pe Old Trafford în 2018, atunci când a fost adus în locul lui Jose Mourinho, norvegianul Ole Gunnar Solskjaer a avut un traseu oscilant pe banca „diavolilor”.

Umilința cu 1-6 pe care a suferit-o în fața lui Tottenham în ultima etapă din Premier League a dat startul unor vremuri grele pentru cel supranumit „criminalul cu față de copil”.

Ultimatum primit de Solskjaer la Manchester United. Cât timp mai are la dispoziție Ole

Sub conducerea lui Solskjaer, Manchester United a reușit să termine pe locul trei precedenta ediție din Premier League, ceea ce le-a asigurat „diavolilor” prezența în viitoarea ediție a grupelor UEFA Champions League. Englezii vor juca în grupa H, din care mai fac parte PSG, RB Leipzig și Istanbul Bașakșehir.

În campionat, United a pornit destul de slab și are două înfrângeri în primele trei meciuri, reușind să câștige doar duelul de la Brighton, atunci când „diavolii” au jucat oricum slab și s-au impus dintr-un penalty dictat la ultima fază a meciului.

Presiunea de pe umerii lui Solskjaer este una uriașă, deși o bună parte a fanilor lui United sunt de părere că de vină pentru rezultatele destul de slabe ale echipei și pentru incapacitatea clubului de a reveni în top e de vină exclusiv conducerea.

Totuși, umilința cu 1-6 pe care chiar fostul manager Jose Mourinho le-a aplicat-o alb-roșiilor pe teren propriu a dat semnalul că e nevoie de câteva schimbări la club, iar lotul este primul la care s-a umblat prin intermediul a două transferuri importante.

Ed Woodward a înțeles că echipa are nevoie de întăriri și i-a adus în ultima zi de mercato pe Alex Telles și Edinson Cavani. Doar că acum presiunea s-a mutat pe Solskjaer, care trebuie să salveze corabia cu ajutorul jucătorilor nou-veniți. Conform The Mirror, norvegianul are la dispoziție încă șase meciuri pentru a fi sigur că rămâne antrenorul echipei.

Conducerea lui United nu mai acceptă pași greșiți, iar fanii încep și ei să își piardă răbdarea cu Solskjaer, care trebuie să scoată cât mai mult din meciurile rămase de jucat până la mijlocul lunii noiembrie. Din păcate pentru Ole, programul nu va fi unul ușor. În campionat, United are de jucat la Newcastle, apoi acasă cu Arsenal și Chelsea, după care urmează deplasarea de pe terenul liderului Everton. De asemenea, meciurile din Champions League se anunță a fi infernale. „Diavolii” se vor deplasa la Paris, pentru duelul cu PSG, și vor primi vizita lui RB Leipzig.

Fără sprijinul suporterilor, și meciurile de pe teren propriu au toate șansele să fie extrem de dificile. United a pierdut în acest sezon partidele jucate acasă cu Crystal Palace (1-3 ) și Tottenham (1-6).

Ed Woodward îl vrea pe Mauricio Pochettino

Pare a fi un joc al destinului în care sunt implicate Manchester United și Tottenham Hotspur. După ce Jose Mourinho a fost demis de United, portughezul și-a găsit repede un job tot în Premier League, acolo unde Tottenham îl concediase la rândul său pe Mauricio Pochettino.

Acum, cu Mourinho pe bancă, Tottenham a umilit-o pe United și a pus o presiune uriașă pe conducerea de pe Old Trafford, care vrea să îl înlocuiască pe norvegian cu fostul manager al lui… Tottenham! Argentinianul Mauricio Pochettino este preferatul lui Ed Woordward, care vrea să îl aducă dacă Solskjaer nu redresează echipa.

Pochettino ar fi încântat de o revenire în Anglia. El a pregătit-o pe Tottenham între 2014 și 2019 și a condus echipa până în finala UCL din 2019, pierdută în fața lui Liverpool. Argentinianul le-a mai antrenat și pe Espanyol și Southampton, însă nu are niciun trofeu în palmares, ca manager.