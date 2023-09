Ultimele cuvinte ale lui Marius, tânărul mort la Călimănești care devenea tată peste câteva săptămâni. „Nu-i suna telefonul, imediat am intrat în panică”

Ultimele cuvinte ale lui Marius, tânărul mort la Călimănești care devenea tată peste câteva săptămâni. Tragedia care a avut loc, joi, în județul Vrancea, a provocat multă durere. Familiile victimelor sunt nevoite să treacă printr-o adevărată dramă.

Ultimele cuvinte ale lui Marius, tânărul mort la Călimănești

Patru bărbați au murit, iar alți cinci sunt răniți, doi aflându-se în stare gravă la spitalele “Bagdasar-Arseni” şi Floreasca din Capitală. Unul dintre cei care și-a pierdut viața se căsătorise în urmă cu aproape trei săptămâni.

ADVERTISEMENT

Marius Chiriac, din localitatea Cîrligele, împlinise 30 de ani pe 2 septembrie și în aceeași zi și-a unit destinul cu aleasa inimii sale. Peste câteva săptămâni urma să devină tată pentru prima oară. Acum, soția lui va crește singură copilul.

Tatăl lui Marius spune că tânărul se angajase de câteva luni la firma care făcea lucrările pe Autostrada Moldovei. Bărbatul mărturisește că a vorbit cu fiul său înainte de Ultimele cuvinte ale lui Marius au fost „Ne auzim, tata”.

ADVERTISEMENT

Din păcate, nu s-au mai auzit. „Am stat puțin de vorbă cu el. A zis că ne auzim… Astea au fost ultimele cuvinte și nu ne-am mai auzit…”, a declarat Alexandru Chiriac, pentru

Tatăl lui Marius a aflat de la TV teribila veste

Tatăl lui Marius spune că a aflat de la televizor informații privind nenorocirea. Imediat a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe fiul său. Însă, de această dată nu i-a răspuns. Ulterior, un polițist i-a dat cea mai cruntă veste: băiatul lui murise.

ADVERTISEMENT

„L-am sunat și nu îi suna telefonul. Imediat am intrat în panică, am încercat pe toate căile… Confirmarea am primit-o când au venit politiștii”, adăugat tatăl lui Marius.

Printre decedați se mai numără un bărbat de 37 de ani și alți doi de 47 de ani. Ceilalți cinci muncitori au suferit leziuni. la Autostrada A7, spun anchetatorii.

Victimele au fost carbonizate, prin urmare identificarea acestora s-a făcut cu dificultate, fiind aproape imposibil de recunoscut. Unii dintre muncitori au putut fi identificați doar cu ajutorul testelor ADN. În cazul altora, anchetatorii au analizat actele firmei și pontajele, pentru a putea afla cine sunt morții.