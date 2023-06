Ultimele informații despre Dana Roba. Sora ei a făcut dezvăluiri șocante: „Nu mai are o parte din craniu. Poate muri în orice clipă”

Chiar dacă s-a trezit din comă, Dana Roba nu este deloc bine. Sora ei a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a acesteia, iar veștile sunt înfiorătoare. Femeia măcelărită de soț cu ciocanul nu mai are o parte din craniu și poate muri oricând.

Dana Roba, în stare gravă după ce s-a trezit din comă. Sora ei a făcut noi dezvăluiri

Au trecut mai bine de două săptămâni de când Dana Roba a fost măcelărită în somn cu ciocanul de propriul soț. în care medicii au încercat să-i salveze viața, dar destinul ei atârnă de un fir de ață.

S-a trezit din comă și își amintește tot ce s-a întâmplat. și, când va putea, să iasă public să vorbească despre calvarul pe care l-a trăit în noaptea în care bărbatul cu care își întemeiase o familie a măcelărit-o.

Până atunci, însă, mai este foarte mult. Sora make-up artistei a oferit un interviu în care a oferit detalii terifiante despre aceasta. Dana Roba mai are nevoie de multe operații. În urma celor opt lovituri de ciocan primite, nu mai are o parte din craniu.

„Poate muri în orice clipă”

Mâinile îi sunt și ele zdrobite, pentru că a încercat să se apere atunci când a fost atacată. „Când s-a întâmplat tragedia, Dana Roba a primit în cap opt ciocane. Acum nu mai are o parte din craniu, în zona din față.

„Trebuie să i se facă reconstrucție în perioada care urmează, deci vă dați seama cât de riscantă este viața ei acum, ea poate muri în orice clipă. O să fie externată zilele acestea, medicii o să îi reducă și tratamentul. Dana mai are nevoie de operații, pentru că ea încă mai are achii pe membranele de la creier.

Ea acum vorbește, își amintește tot ce s-a întâmplat, dar medicii i-au dat tot timpul calmante să nu o afecteze acest lucru după operație. Pentru că a încercat să se apere la cap, atunci când îi dădea cu ciocanul în cap.

Dana a ținut mereu mâinile la cap. Așa că și ele au fost foarte afectate, pentru că le are pe amândouă în ghips până la cot. Nu mai are nici păr în cap, nu mai are nici osul de la nas. E greu”, a declarat Lidia despre starea în care se află Dana Roba, pentru

Soțul a vrut să o ucidă pe Dana Roba din gelozie

Cât despre motivele pentru care Daniel Balaciu și-a măcelărit soția fără sa mai țină cont de nimic, Lidia spune că la mijloc ar fi fost gelozia. Dana Roba era de mai mulți ani, spune aceasta, controlată de bărbat.

„El nu avea de ce să fie gelos, pentru că ea nu îi dădea motive. El a încercat mereu să o controleze, de vreo doi ani de zile o pisa, o tachina mereu de la orice lucru. Dana a tras cu familia cât a putut și a încercat să acopere problemele dintre ei.

Noi două vorbeam de cinci-șase ori pe zi, la telefon, și el mereu îi spunea de ce o sun atât de des. Noi suntem mai mulți frați în familie, dar noi două mereu am avut o relație mai specială, așa am fost noi două”, a spus Lidia, despre motivele pentru care soțul a încercat să o omoare pe Dana Roba.