Un artist român, amenințat cu moartea după divorțul lui Cătălin Bordea de Livia: ”Să lămurim lucrurile astea”

Un artist român susține că a fost amenințat cu moartea după lui Cătălin Bordea de soția sa, Livia. Vedeta a dorit să lămurească lucrurile astea pentru că are o relație sentimentală care durează de foarte mulți ani.

Un cântăreț român, criticat aspru de oameni după separarea lui Cătălin Bordea de Livia. Ce a dezvăluit acesta

Un cântăreț român a ajuns să fie criticat aspru de oameni după separarea lui Cătălin Bordea de Livia cu care a format un cuplu timp de 10 ani. Ce a dezvăluit acesta despre perioada neplăcută prin care a trecut recent.

Mai exact, Speak a mărturisit că numele său a fost confundat în repetate rânduri cu cel al lui Spike, cu care a comediantului are o relație în prezent. Povestea lor de dragoste a început chiar în timpul mariajului.

„Am ținut neapărat să ajungă Cătălin Bordea la podcastul meu în seara asta tocmai ca să lămurim lucrurile astea. Am primit inclusiv amenințări cu moartea după episodul ăsta, cu Livia, pentru că am fost confundat cu Spike.

Eu înțeleg că ai o bază de fani atât de loiali, dar totuși… Deci, doamnelor și domnilor, să fie clar. Eu nu sunt Spike, eu sunt Speak! Nu am nicio treabă cu omul ăla, împărtășim aceleași valori!

Mi-am luat prea multe înjurături! A pus Ștefania un TikTok cu noi doi și au început comentariile. «Adică, ăștia doi sunt din nou împreună?! Nu se combinase cu nevasta lui Bordea?!».

Când am aflat vestea am vrut să te sun pe tine să te înjur”, a povestit Speak în în care l-a avut invitat pe Cătălin Bordea. Câștigătorul de la America Express susține că fosta soție s-a schimbat foarte mult în ultima perioadă.

Cătălin Bordea, despre prietenia cu Spike

Cătălin Bordea a discutat sincer și deschis despre prietenia pe care o are la momentul actual cu Spike, cel care i-a fost cavaler de onoare la nunta cu fosta parteneră de viață, Livia. Comediantul și artistul nu au mai vorbit de ceva vreme.

În plus, fostul co-prezentator de la Xtra Night Show a mai subliniat că vedeta se lăuda constant frizerului despre noua sa cucerire atunci când mergea la tuns și că nu a încercat niciodată să vorbească cu el despre acest subiect sensibil.

Pe de altă parte, frumoasa brunetă îi spunea că nu se mai regăsește în relație, când în realitate avea o legătură în paralel. Acesta a fost motivul pentru care Cătălin Bordea a divorțat de cea cu care s-a iubit 10 ani, abia ulterior aflând că a fost înșelat.

„Când am văzut imaginile prima oară am zis că nu e adevărat. Așa am crezut. Din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta… eu nu erau căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e.

Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta. Soția pe care o cunosc, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție și cu care voiam să îmi petrec toată viața n-ar fi făcut niciodată așa ceva.

Fata în care s-a transformat, la un moment dat, e treaba ei”, a mai adăugat comediantul, în același podcast. Fostul co-prezentator se afla în Praga când a văzut imaginile cu fosta soție și amicul său, Spike.