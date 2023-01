Un atacator sinucigaș s-a aruncat în aer într-o moschee. Cel puțin 25 de persoane au fost ucise, aproape 100 sunt rănite

Cel puţin 25 de persoane au fost ucise şi 90 au fost rănite după ce un atacator sinucigaş s-a aruncat în aer într-o moschee din Pakistan.

Atentatorul și-a detonat vesta sinucigașă în timp ce un număr mare de credincioși, inclusiv mulți ofițeri de poliție de la secţiile din apropiere, se rugau înăuntru. Ofițerul de poliție locală Zafar Khan a spus că impactul exploziei a provocat prăbușirea acoperișului moscheii, rănind zeci de persoane.

“O parte din clădire s-a prăbușit și se crede că sunt mai multe persoane sub dărâmături”, a adăugat el.

Mohammad Asim, un purtător de cuvânt al Spitalului Lady Reading din Peshawar, a declarat că .

Presa locală a publicat o fotografie care arată oameni adunându-se în jurul zidului prăbușit al moscheii.

