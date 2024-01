Un avion Ryanair care trebuia să aterizeze la Otopeni, a ajuns la Băneasa. Pasagerii, revoltați după ce au fost blocați în aeronavă

Un avion Ryanair care trebuia să aterizeze la Otopeni, a ajuns la Băneasa, luni seara, spre nemulțumirea pasagerilor. Incidentul . Oamenii susțin că au fost blocați în aeronavă.

Un avion Ryanair a fost blocat pe pista Aeroportului Băneasa

Este vorba despre un avion Ryanair care efectua o cursă pe ruta Treviso – Bucureşti Henri Coandă, unde trebuia să aterizeze la ora 18:30. Ulterior, s-a solicitat aterizarea pe aeroportul Băneasa. Pasagerilor nu li s-ar fi oferit o explicație clară pentru această decizie.

Oamenilor li s-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru câteva minute, fiind luată hotărârea de a ateriza pe Băneasa. În toată această perioadă, pasagerii au fost blocați în aeronavă.

În cele din urmă, au ajuns la destinație după o întârziere de două ore și jumătate. Reprezentanții companiei spun că decizia de a ateriza pe Aeroportul Băneasa a fost luată, curățată la momentul respectiv.

„În seara zilei de 8 ianuarie a.c., o aeronavă aparţinând companiei Ryanair şi care efectua un zbor pe ruta Treviso – Bucureşti Henri Coandă, cu ora programată pentru aterizare 18.30, a solicitat aterizarea pe aeroportul de rezervă, Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu.

După aterizarea efectuată la ora 19.04, compania aeriana Ryanair a luat decizia de a nu debarca pasagerii. Și a solicitat alimentarea şi degivrarea aeronavei în vederea decolării către Otopeni”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

Pasagerii spun că au fost ținuți ca niște prizonieri

Avionul Ryanair a decolat către Otopeni la ora 20:52, zborul durând 21 de minute. De asemenea, reprezentanții companiei susțin că Aeroportul Băneasa era pregătit pentru procesarea pasagerilor, din punct de vedere al infrastructurii și al serviciilor la sol.

Această precizare a fost făcută după ce unii dintre pasageri s-au plâns că au fost ținuți în avion ca niște prizonieri. Aceștia au adăugat că Aeroportul Băneasa nu ar fi dispus de personal de serviciu și din această cauză oamenii ar fi fost blocați în aeronavă.

„Nu ne dau jos din avion pentru că este un zvon, spus de un oficial al aeroportului, cum că Aeroportul Băneasa nu are personal de serviciu, nu are vameș și nu are bagajist, să dea jos câteva bagaje din avion. Așa ceva mi se pare ireal. De ce nu aduc o echipă din Otopeni să deservească acest aeroport?

Ni s-a comunicat că s-ar putea să plecăm către Otopeni. Dar nu se știe când și cum. Stăm aici în avion, ca niște animale, ca niște prizonieri”, a transmis unul dintre pasagerii aeronavei, pentru