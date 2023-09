Un bărbat din Iași a rămas fără casă, pentru o datorie de doar 5.000 de lei. Ce greșeală uriașă a făcut

Cazul unui bărbat din Iaşi ne arată că pierderea casei al cărei proprietar eşti nu este un lucru chiar atât de dificil, chiar dacă toate actele tale sunt în regulă şi eşti convins că nimeni nu te va clinti din locuinţă.

Locuinţa a fost vândută la licitaţie publică

Este suficient ca mai mulți factori să coincidă în mod nefericit pentru a fi alungat din propria locuinţă. De exemplu, proprietatea să fie înregistrată pe numele partenerului de viaţă de care tocmai te-ai despărţit sau, în anumite cazuri, persoana în cauză să fie victima agenților imobiliari fără scrupule.

Există multe astfel de povești, dar cea a unui bărbat din Iaşi este cu atât mai neverosimilă cu cât acesta a fost .

Bărbatul de 56 de ani avea practic o datorie nerestituită de cinci ani, care se cifra la aproape 1.000 de euro. Ea a apărut în 2018, când acesta avea o afacere cu cavouri şi monumente funerare şi, din anumite motiver, nu a putut să onoreze comanda unor clienţi care îl plătiseră însă în avans cu această sumă.

Bărbatul nu a executat lucrarea, dar nici nu le-a restituit clienţilor banii, astfel că situaţia a început să se înrăutăţească şi să să urmeze principiile de evoluţie din “teoria bulgărelui de zăpadă”, astfel că de la o sumă aparent mică s-a ajuns la consecinţe deosebit de mari.

“În urmă cu câțiva ani, în 2018, aveam o firmă și desfășuram activități de construcții funerare. Am primit plăți în avans de la doi clienți, în total aproximativ 5.000 de lei. Din păcate, din motive personale, nu am putut finaliza lucrările și nici nu am returnat banii. Nu neg faptul că am greșit și că nu trebuia să procedez astfel.

Clienții m-au dat în judecată pentru sumele respective. După atâția ani, m-am trezit că mi-am pierdut locuința din cauza unui executor judecătoresc. Se pare că situația a fost preluată de un executor în 2020, dar eu nu știam nimic despre asta.

Nu mi s-a spus nimic despre această situație. Acum o lună, o persoană trimisă de executor m-a anunțat că trebuie să eliberez imobilul, că a fost vândut. Sunt disperat acum, trebuie să părăsesc locuința. Aveam planuri să îmi renovez camera, dar acum trebuie să plec. Eu am 56 de ani, cum aș putea eu acum să o iau de la capăt, nici nu mai am somn noaptea”, spune disperat bărbatul.

Potrivit , locuinţa a fost , dintre care 14.000 de lei au reprezentat cheltuielile de judecată și achitarea datoriei pe care o avea bărbatul, iar diferența i-a fost rambursată fostului proprietar.