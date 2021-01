Un bătrân a fost umilit la spital. A stat 3 ore, cu accident vascular cerebral, să fie băgat în seamă de medici

Un bătrân bolnav a stat în genunchi 3 ore în spital până să fie băgat în seamă de medici, imaginile ajungând până la ministrul Sănătății Vlad Voiculescu.

Imaginile, surprinse în spitalul din Corabia, arată un bărbat care imploră să fie ajutat, însă acest lucru se întâmplă doar după trei ore, conform Libertatea.

Jurnalul Olteniei și Realitatea Oltului au relatat și ele, pe larg, acest caz revoltător, în care bătrânul a fost lăsat să moară cu nepăsare, deși suferise un accident vascular cerebral.

Un bătrân din Olt a fost umilit de medici pe holurile spitalului

Ministrul Vlad Voiculescu a anunțat că a trimis o echipă de control la spital după ce a vizionat imaginile. Cadrelor medicale din spital le-a luat 3 ore să-l bage în seamă pe bătrân. Dialogul a fost cu adevărat halucinant.

– Haideți c-o să vină cineva să vă preia de-aici. Stați de mult aici?

– Da, de trei ore.

– De trei ore? Pfff, să-mi… Uitați-vă la mine un pic. Stați… Vreți să vă ajut să vă ridicați pe scaun?

– Da.

– Hai. Da, sunteți răcit, ce…?

– Nu, am căzut. Am avut accident vascular și am căzut… (neinteligibil)

– Haideți că vă ajut eu.

Bărbatul insistă că nu se poate mișca, deși medicul urlă la el să stea pe scaun. Imaginile au fost surprinse de o femeie care a sesizat cadrele medicale de existența în sala de așteptare a bătrânului.

„Am mers la baie să îmi spăl mâinile. Suficient cât să îl văd pe el… Un bătrânel, căzut pe jos, singur în sala de așteptare. Imaginile or să spună mai mult despre el. Eu voi spune despre ei… Văzând că nu îl pot ridica singură, (avea picioarele sleite de puteri, spunea ca suferise în trecut și un AVC), am mers să anunț un medic. Am anunțat o dnă de respectabilă, cu părul puțin mov. Nu îi voi dezvălui identitatea, nu aș vrea ca domnul Ivănuș sa fie lezat în vreun fel. Răspunsul doamnei:

”Să vină infirmierele”. S-a întors și fără urmă de umanitate a plecat. De ce dna doctor?! Așa ne învață jurământul lui Hipocrate???? Prima ”doamnă”, mai calmă ce-i drept, asistentă, incerca sa ajute, se uită la mine, eu la dânsa. A plecat după infirmiere și dumneaei. Vin infirmierele!!! Și de aici mă voi aprinde puțin. Două agramate, incompetente lipsite de profesionalism. ”Doamnele” infirmiere nu au mișcat un deget pt a ridica un suflet de jos. Nu am filmat mai mult pentru că nu credeam ce văd”, a scris femeia pe Facebook.