Un cioban pierdut prin București, ajutat de jandarmi să ajungă acasă în Galați. Gest de milioane făcut de angajații MAI, cărora li s-a făcut milă de bărbat. Ciobanul a decis să meargă pe jos de la Zimnicea la Galați, însă a fost ajutat de jandarmi.

Un cioban pierdut prin București, ajutat de jandarmi

Jandarmii din București au făcut chetă și au strâns bani pentru ca ciobanul de 63 de ani să ajungă acasă, în Galați. Bărbatul venise pe jos din Zimnicea, timp de patru zile, și era decis să ajungă tot pe jos și la Galați. Ciobanul a dezvăluit că lucrase la Zimnicea, dar nu a mai fost plătit, astfel că a decis să se întoarcă acasă fără bani.

, locul în care internauții au aplaudat acest gest măreț. ”Din cel mai sudic oraș al țării, un cioban în vârstă de 63 de ani a parcurs pe jos 130 de km. La București, s-a întâlnit cu jandarmii.

Băieți, încotro e Galațiul. Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung acasă, la familia mea. De patru zile merg pe jos. Am plecat de la Zimnicea și abia azi am ajuns in București. Profund impresionați de situația domnului Aftene, un cioban în vârstă de 63 de ani din județul Galați, jandarmii bucureșteni care l-au găsit pe bărbat au pus mână de la mână și i-au cumpărat un bilet de tren domnului Aftene.

L-au urcat în mașina Jandarmeriei și au mers împreună la Gara de Nord. Acolo i-au cumpărat ceva de mâncare și l-au condus la trenul care îl ducea acasă. Pe lângă biletul de călătorie, jandarmii i-au oferit și bani cu ajutorul cărora să ajungă de la Galați în localitatea în care locuia. Domnul Aftene plecase din Galați ca să lucreze ca și cioban la o stână din Zimnicea. Din cauza condițiilor de muncă și pentru că nu era plătit, ciobanul a plecat pe jos spre București. În cele 4 zile, a dormit pe străzi și a apelat la mila oamenilor pentru hrană.

să meargă spre casă de colegii noștri de la Jandarmeria Capitalei. Îi felicităm pentru gestul de umanitate și pentru că au adus bucurie și odihnă unui om încercat de mai multe greutăți”, este mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook a Jandarmeriei Române

Pentru cei care doresc să urmeze o carieră de jandarm și să aibă șansa, la rândul lor, să facă fapte minunate, trebuie reținut că admiterea în Jandarmerie și Poliție în 2023 a început în aprilie. Momentan au fost scoase peste 1.600 de posturi la concurs, la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” din Câmpina şi Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca.

Potrivit datelor oficiale, sesiunea de admitere are loc în perioada aprilie – iunie 2023, însă înainte de toate e nevoie ca cererile tip de înscriere să fie completate de către candidați în mod lizibil, după care vor fi semnate și trimise exclusiv electronic, la adresele de e-mail oficiale ale unităților de recrutare, în perioada 20 aprilie – 5 mai.

Pentru a ajunge jandarmi sau polițiști, candidații vor susține o probă de evaluare psihologică a candidaţilor, o probă de evaluare a performanţei fizice, precum și susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor (nota de promovare a fiecărei probe fiind minim 5). La final va urma probabil evaluarea decisivă, cea medicală.