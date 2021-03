Un comisar-șef analizează tragedia de la Onești: “Oamenii puteau să fie salvați”

Cristian Gheorghe, comisar-șef al Poliției, a comentat marți la Digi24 intervenția poliției în cazul tragediei de la Onești, în urma căruia un bărbat a sechestrat două persoane și le-a ucis, declarând că: “oamenii puteau să fie salvați, exista momentul în care nu neapărat că îl adusesem pe individul respectiv într-o stare de cooperare totală, dar avea un dialog cu noi”.

În cursul zilei de ieri, un bărbat de 68 de ani a sechestrat două persoane în fostul său imobil și le-a ucis prin înjunghiere, înainte ca poliția să poată pătrunde în imobil.

Criminalul din Onești a fost imobilizat și a fost rănit în timpul intervenției, dar în acest moment se află în afara oricărui pericol.

Comisar-șef, despre tragedia de la Onești: “Oamenii puteau să fie salvați”

“Oamenii puteau să fie salvați, exista momentul în care nu neapărat că îl adusesem pe individul respectiv într-o stare de cooperare totală, dar avea un dialog cu noi, a avea un contact cu noi pentru a primi pentru ce a solicitat, exista o punte între el și noi.

Nu a fost neapărat numai aportul negociatorului, au fost și ceilalți, adjunctul poliției de aici îl cunoștea, exista o oarecare încredere în polițist. Noi am vrut să nu creăm victime, evident, pentru fiecare dintre noi este o situație care nu putem să spunem că suntem mulțumiți.

Poliția a încercat să facă tot ce stătea în putință pentru a-i salva pe cei doi. Fără doar și poate, prevederile Codului de Procedură Penale au fost urmărite.

Am fi putut să periclităm viața victimelor dacă am fi încercat și alte modalități de pătrundere în imobil, toate ne-au dus la concluzia că am fi putut să punem în pericol viața persoanelor sechestrate.

Bărbații respectivi au fost imobilizați cu mâinile la spate, nu au avut posibilitatea să se apere, să îl blocheze în vreun fel pe agresor. Cel care se pare că l-a lovit pe agresor a primit o singură lovitură în zona inimii, partea din față a corpului era fără apărare.

Singura posibilitate viabilă de a pătrunde în această încăpere este prin ușa principală, a fost luată în considerare o coborâre în rapel pe exteriorul fațadei blocului, ar fi trebuit să trecem prin fața balconului unde era soția.

De altfel, victimele au fost omorâte în aproximativ două minute, poliția nu ar fi putut să își asume riscul de pătrundere în imobil cu bunăștiință, șansele de reușită ar fi fost destul de mici.

Soția a avut un dialog cu noi, numai că punctul dumneaei de vedere a fost că ceea ce face șotul ei este bine și că îl susține în acțiunile ei. Nu ar fi fost o problemă extragerea ei, am avut-o în contact tot timpul.

Este prematur să formulăm reproșuri, conducerea MAI a formulat un colectiv de anchetă care s-a deplasat la Onești pentru a evalua modalitățile în care colegii de la Bacău și poliția Onești au acționat.

În următoarele zile, nu multe, o să venim în fața dumneavoastră cu raportul care se va întocmi în urma acestei analize și vă vom furniza datele necesare.

Fiecare lucrător raportează detaliile în timp real, la momentul în care negociatorul respectiv a furnizat datele, cu siguranță ele au ajuns la factorii de decizie și s-a luat decizia de pătrundere în imobil, fortuită de acțiunile agresorului.

Colegul nostru, negociatorul, a văzut de jos ce se întâmplă, nu a văzut motivul și la acel moment s-a declanșat dispozitivul de pătrundere, cu forțarea ușii, pătrunderea în imobil și imobilizarea acestuia. Li s-au făcut manevrele de resuscitare celor doi ostatici, așa cum prevede procedura.

Decizia de a pătrunde în apartamentul respectiv a fost luată foarte scurt, ideea este că s-au luat toate opțiunile de pătrundere în apartament, singura variantă a fost accesarea pe ușă, iar aceasta a fost singura variantă, dar ușa metalică era blocată cu o scară.

Negociatorul a avut tot timpul un contact vizual cu persoana. Din dinamica incidentului, după ce una dintre victime l-a atacat pe agresor, acesta l-a lovit cu cuțitul, nu neapărat în interiorul balconului, ci în interiorul încăperii, busculada s-a petrecut în balcon.

Auzind zgomotele de jos, s-a dat semnalul să se intre în imobil. Echipa de intervenție se afla la etajul doi, chiar sub apartamentul în care se afla agresorul, iar în momentul în care s-a dat semnalul, s-a început imediat spargerea ușii.

Este adevărat că echipa de back-up era ascunsă după colțul blocului, pentru a nu fi văzută de agresor”, a declarat Cristian Gheorghe la Digi24.