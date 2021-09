Un criminal piroman din Măcin, cu patru omoruri la activ, a fost eliberat de Judecătoria Buzău! Povestea incredibilă a lui Sabin Vătui

Viața lui Sabin Vătui, un bărbat de 43 de ani din orașul Măcin (județul Tulcea) a stat mereu sub semnul violenței. Pe 21 ianuarie 1999, pe când avea 21 de ani, Vătui și-a omorît mama cu toporul, apoi a fost închis la , de unde a evadat de patru ori.

Considerându-și rudele vinovate de internarea lui, Vătui ar fi promis răzbunare în acei ani, așa că la auzul fiecărei evadări a acestuia, familia criminalului intra în panică. “Ăsta mă tranșează ca pe porci dacă pune mâna pe mine. El crede că are un emițător în cap și, cu ani în urmă, diliul m-a fugărit cu toporul și pe mine, și pe tata. Are o listă neagră cu cei pe care vrea să-i omoare. Până nu-l prinde poliția, eu nu mai am somn”, declara atunci Ion Vătui, fratele evadatului.

Ce spune poliția despre prima crimă: ”I-a crăpat capul mamei cu securea”

Declarațiile polițiștilor care au instrumentat prima crimă a lui Sabin Vătui sunt și ele elocvente. “Vătui a lovit victima în cap, cu toporul, până i-a făcut zob cutia craniană. Apoi s-a prezentat singur la Poliție și a declarat cu seninătate că a bătut-o pe maica-sa. Ulterior a spus că i-a crăpat capul cu securea și că putem să mergem s-o vedem, că e caldă încă.

La fața locului era un tablou de coșmar: sânge peste tot, pe podea și pe pereți, creieri împrăștiați în toată camera. Colegii mei, care au participat la anchetă, spuneau că Vătui privea impasibil la aceste imagini, că nu i se clintea nici un mușchi pe față”, a declarat șocat plutonierul Marian Istudor, subofițer judiciarist la Poliția Orașului Măcin.

De altfel, Sabin Vătui își omorâse mama tocmai pentru că femeia îl internase câteva zile la spitalul din Tulcea, pentru că se comporta ciudat în ultima vreme. De-a lungul anilor, evadările repetate de la spitalul de psihiatrie din Buzău au determinat rudele lui Vătui să plece de acasă perioade bune, ”pentru că dementul amenințase că ne omoară și ne bea sângele”.

În august 2002, Sabin Vătui era pacientul obișnuit la Spitalul de Psihiatrie din Săpoca (județul Buzău). În noaptea dintre 20 și 21 august, criminalul s-a închis într-un salon în care mai erau internate nouă persoane, după care a dat foc paturilor!

Cum salonul era destinat bolnavilor psihotici, cu manifestări violente, camera avea gratii la geamuri, așa că pacienții nu au avut pe unde fugi și au suferit arsuri grave, până ce supraveghetorii au spart ușa. Dacă Sabin Vătui a scăpat cu arsuri ușoare, trei pacienți au murit, iar restul s-au ales cu arsuri de până la 60% din suprafața corpului!

Vătui a dat foc salonului la Săpoca, omorând trei pacienți

Lacunele legislative au făcut ca Sabin Vătui – considerat de anchetatori iresponsabil după cele trei crime – să fie internat din nou la Săpoca, chiar în spitalul căruia îi dăduse foc în august 2002! ”Practic, Vătui s-a întors aici, printre pacienții care scăpaseră de mâna lui, pentru că judecătorii au considerat că bărbatul se poate face bine dacă urmează medicația prescrisă”, a declarat pentru FANATIK un .

După alte câteva evadări și reveniri în incintă, unde s-a predat o dată pe motiv că nu mai are ce să mănânce în libertate, Sabin Vătui – om cu patru crime la activ – a primit vestea cea mare de la Judecătoria Buzău. În martie 2013, judecătorii buzoieni au decis că Sabin Vătui poate fi eliberat, ”cu măsura de siguranță de obligare a acestuia la tratament de specialitate, până la însănătoșire”!

”Admite sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Buzău cu privire la bolnavul Vătui Sabin, în prezent aflat în Spitalul de Psihiatrie Săpoca. În baza art. 432 alin. 4 teza a II-a Cod procedură penală raportat la art. 434 Cod procedură penală înlocuieşte măsura de siguranţă prevăzută de art. 114 Cod penal, luată faţă de bolnav cu măsura de siguranţă de obligarea a acestuia la tratament de specialitate, până la însănătoşire, conform art.113 Cod penal.

Atrage atenţia bolnavului că în caz de nerespectare a măsurii luate se va dispune internarea medicală. O copie de pe hotărârea definitivă se va comunica instanţei de executare-Judecătoria Măcin, jud. Tulcea. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, inclusiv onorariul apărătorului desemnat din oficiu şi cheltuielile efectuate cu întocmirea raportului de expertiză medico-legală psihiatrică nr.A1Psi/3824/2012/164 din 07.11.2012, urmând a fi plătite din fondurile Ministerului de Justiţie”, notau judecătorii buzoieni în dreptul hotărârii care elibera pe străzile României un criminal periculos și aproape fără discernământ.

”Sabin Vătui ar fi de ceva vreme prin Spania”

Apoi, Sabin Vătui și-a pierdut practic urma, spre disperarea familiei lui, care se teme de două decenii de răzbunarea fiului rătăcitor. În ultimii ani, bărbatul înalt de 1,70 m și cu o greutate aproximativă de 75 kg, așa cum îl descriu polițiștii, a dispărut pur și simplu, deși zvonuri despre prezența sa în diverse zone au mai fost.

”La un moment dat, s-a zvonit că ar fi murit de o boală grea, dar nu s-a dovedit nimic adevărat”, au declarat pentru FANATIK surse judiciare din cadrul Poliției Măcin. Singurul în măsură să facă lumină în acest caz incredibil s-a dovedit a fi primarul orașului Măcin, Gheorghe Văcaru.

”Am vorbit despre caz cu șeful poliției din oraș, care a fost la Vătui acasă și s-a interesat de soarta lui. Din ce se știe în zonă, Sabin Vătui ar fi de ceva vreme prin Spania, în nici un caz nu mai e prin țară. De murit nu cred că a murit, pentru că am fi aflat asta cu siguranță. Suntem atenți, vă dați seama, cu ce face un astfel de individ”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK primarul din Măcin.

Sabin Vătui și-a căsăpit mama cu toporul, a incendiat un salon întreg, omorând trei pacienți, a evadat de cel puțin șase ori din orice spital de psihiatrie în care a fost internat în România și a fost eliberat pe cuvânt de onoare de judecătorii din Buzău. E posibil ca acum să fie în Spania, cum susțin autoritățile.

Dar dacă nu e? Aceasta e întrebarea de viață și de moarte din interiorul căreia nimeni dintre noi nu poate evada.