Un criminal sadic din România cere eliberarea cu 7 ani mai devreme. A ucis o elevă și i-a tranșat cadavrul

Un criminal sadic din anii 2000 cere eliberarea. Aurel Enea a ucis o elevă şi i-a tranşat cadavrul, dar se consideră reabilitat și vrea să iasă de la închisoare mai devreme cu 7 ani.

Acesta a fost arestat în decembrie 2007 şi condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat şi profanare de cadavre. Ar mai avea de executat 6 ani şi 8 luni din sentinţă.

Cea mai recentă acţiune a condamnatului prin care cere să fie liber a fost soluţionată de instanţe a fost respinsă iniţial, în februarie, de Judecătoria Deva şi apoi, în apel, în 30 martie, de Tribunalul Hunedoara, conform Adevărul.

Unul dintre cei mai sadici criminali din anii 2000 cere eliberarea

„Condamnatul a solicitat reducerea termenului de amânare de 1 an arătând că a avut un comportament exemplar pe durata executării pedepsei; are cetăţenie americană, se întreţine singur prin muncă şi are asigurate mijloacele de existenţă”, se arată în dosar.

Magistraţii nu au fost de acord cu susţinerile criminalului. Acesta nu poate beneficia momentan de eliberarea condiţionată.

„Executarea pedepsei privative de libertate la care a fost condamnat petentul a început la data de 27 decembrie 2007 şi urmează să expire la data de 9 octombrie 2027; transformată în zile pedeapsa este egală cu 7.305 zile. Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute fracţia de 3/4 din pedeapsă, respectiv 5.478 zile de închisoare. Comisia a constatat sub acest aspect că deţinutul a executat de la 27 decembrie 2007 până la 8 februarie 2021, 4793 zile închisoare, la care se adaugă 608 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate, 0 zile arest preventiv şi 78 zile câştig conform art. 551 din Legea nr. 254/2013, în total 5.479 zile câştigate şi executate. S-a mai reţinut că deţinutul este la prima analiză, apreciindu-se că nu poate fi liberat condiţionat şi s-a amânat pe o perioadă de un an. Pentru a hotărî astfel, comisia a avut în vedere natura şi gravitatea infracţiunii, restul mare rămas de executat, precum şi necesitatea ca deţinutul să finalizeze programul psihologic aflat în derulare şi pentru a fi supravegheat comportamentul acestuia raportat la riscurile identificate pe parcursul executării pedepsei”, se arată în motivarea soluţiei dată de Judecătoria Deva, care i-a respins cererea lui Aurel Enea.

A fost arestat pentru o crimă sadică

Aurel Anea a fost arestat în 27 decembrie 2007, pentru uciderea Alexandrei David, o elevă de 17 ani, din Petroşani. Criminalul a lucrat ca programator la o universitate din SUA și a mai fost cercetat pe teritoriul Americii pentru sodomie si viol.

„Victima a fost omorâtă în oraşul Petroşani, prin ştrangulare, premeditat de inculpatul Enea, cadavrul fiind secţionat, iar bucăţi din acesta aruncate pe malul râului. Victima a fost atrasă de inculpat la locuinţa sa, conform planului descris în documentul petroplan.txt, unde probabil, dintr-un motiv de natură sexuală, inculpatul a strangulat-o şi apoi a secţionat cadavrul, cu două cuţite pe care s-au găsit profilele ADN ale victimei precum şi un fierăstrău care nu a fost găsit, şi apoi a abandonat resturile cadaverice în diferite locaţii, conform aceluiaşi plan din laptop, cu posibilitatea ca după depesare resturile umane să fi fost congelate o perioadă”, se arată în dosar.

