Un deceniu de „Apără Tătărușanu!” Cariera fabuloasă a celui care s-a făcut portar pentru că nu-i plăcea să alerge. Video

Ciprian Tătărușanu a făcut un anunț surprinzător, după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Meciul cu Irlanda de Nord a fost ultimul din carieră sub „tricolor”, deși în ultimii doi ani a fost cel mai bun jucător al României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Tătărușanu (35 de ani pe 9 februarie 2021) are 73 de meciuri pentru România și l-a depășit pe Mirel Rădoi la numărul de selecții, fiind pe locul 17 all time, la egalitate cu fostul jucător Rodion Cămătaru și cu ex-selecționerul Cosmin Contra, după mai bine de zece ani în tricoul echipei naționale.

Portarul și căpitanul echipei naționale a făcut anunțul sub forma unei scrisori, care a fost publicată pe site-ul frf.ro. Tătărușanu a explicat motivele ce au dus această decizie și a mulțumit suporterilor și tuturor celor cu care a lucrat în aproape 11 ani în tricoul României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ciprian Tătărușanu și destinul care l-a transformat din jucător de câmp în portar

Ciprian Tătărușanu a început fotbalul în martie 2008, la CSS 2 și l-a avut ca antrenor pe profesorul Constantin Trocan. În primă fază era jucător de câmp, „la grămadă”, așa cum povestește chiar el pentru ES12. În primul cantonament din carieră, la Eforie Nord, a fost șocat de efortul pe care trebuie să îl facă un jucător de câmp și se uita cu jind la portarul care făcea doar câteva plonjoane, în timp ce el alerga kilometri prin nisipul greu.

Așa că i-a cerut antrenorului să intre în poartă: „Mi-am zis – ‘Ce viață ușoară au ei!’ -, așa că m-am dus la antrenor și i-am zis că vreau și eu să fiu portar. S-a uitat la mine, m-a văzut înăltuț și-a zis: ‘Hai, treci în poartă!’ Când m-am întors în București și am dat de terenurile foarte tari, nu a mai fost așa ușor. Dar a fost o decizie inspirată”, povestea Tătărușanu despre primul contact cu postul de portar, pe o plajă din Eforie Nord, în primăvara lui 2008, acum aproape 13 ani.

ADVERTISEMENT

I-a avut ca idoli pe Bogdan Stelea și Florin Prunea și a început să fie atras de fotbal în 1994, când se uita pe ascuns la meciurile naționalei: „În ’94, părinții m-au trimis la culcare, dar m-am trezit pe ascuns și am văzut România – Columbia”, declara Ciprian Tătărușanu pentru sursa citată.

„Părinții ne-au băgat la somn pe mine și pe fratele meu. Meciul era la ora 4 dimineața din câte țin minte și au plecat să vadă meciul la niște vecini. Dar fratele meu a pus ceasul să sune și l-am văzut până la urmă” – Ciprian Tătărușanu ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

În 2003, ajungea la Juventus… În 2006, era transferat de Gloria Bistrița, după ce fusese în probe la Steaua, la Dinamo și Rapid

Până să ajungă la Fiorentina, Lyon sau AC Milan, ori să fie dorit de Klopp la Liverpool, Tătărușanu a jucat în Liga a treia la Juventus București, unde a fost remarcat de antrenorul de atunci al Gloriei Bistrița, Ioan Ovidiu Sabău. Acesta l-a adus în probe, dar a avut nevoie doar de 30 de minute ca să se convingă de calitățile sale, după cum povestește chiar el: „Îl apreciez mult. L-am luat la Bistriţa, fiind recomandat de cineva de la Juventus Bucureşti. L-am luat în pregătire şi după 30 de minute i-am spus lui Nea Jean să meargă să plătească suma de transfer că eu nu-l mai bag, că dacă îl vede cineva sigur îl ia. Îmi aduc aminte foarte bine momentul. Nea Jean era în dreapta mea şi i-am zis: Trimite repede pe cineva să plătească suma, că nu-l mai bag să joace!.

A intrat 30 de minute şi comunica, lovea mingea perfect şi cu stângul şi cu dreptul, avea talie. Mă întrebam: Unde a fost ăsta până acum? (n.r.- râde)”, a povestit Ioan Ovidiu Sabău la Look Plus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Granzii Dinamo, Rapid și Steaua l-au avut avut în probe și l-au ratat pentru doar 20.000 de euro, pe unul dintre cei mai buni portari din noua generație și care avea să aducă atâte calificări pentru FCSB, fiind unul dintre cei mai buni fotbaliști și la echipa națională: „Noi am plătit 20 sau 25 de mii de euro. Pe urmă am aflat că a mai fost prin probe la Steaua, la Dinamo, la Rapid. Şi mă sunase Zoli Iaşko, după ce a aflat că l-am luat. Mi-a zis: «Bravo ţie, că nu l-a luat nimeni. E un portar foarte, foarte talentat»…A trebuit să renunţ la Albuţ pentru că vedeam în el un portar de mare perspectivă şi o investiţie foarte bună pentru clubul Gloria Bistriţa”, a mai spus Ovidiu Sabău.

Ciprian Tătărușanu și transferul la FCSB

Pentru Ciprian Tătărușanu au urmat două sezoane la Gloria Bistrița, unde a jucat în 26 de partide, primul meci în Liga 1 fiind pe data de 23 mai 2007, în deplasarea de la Urziceni, când a reușit să mențină poarta intactă. A fost cumpărat apoi în 2008 de FCSB, devenind cel mai scump portar din istoria campionatului României: 1,5 milioane de euro, la doar 22 de ani, în mai 2008.

ADVERTISEMENT

Este lăsat până la finalul sezonului sub formă de împrumut la Gloria Bistrița, deoarece la FCSB ar fi fost rezerva lui Robinson Zapata și va debuta în cupele europene pe 16 iulie 2009, în meciul din Europa League cu ungurii de la Ujpest, iar pe 2 august debutează și în campionat, în partida câștigată cu 2-0 împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

Urmează cinci ani în tricoul FCSB și nu mai puțin de 133 de meciuri între buturi, fiind unul dintre cei mai iubiți jucători ai roș-albaștrilor, chiar dacă a avut întodeauna un stil mai distant și rece.

ADVERTISEMENT

Ciprian Tătărușanu și nașterea sloganului: „Apără, Tătărușanu!!!” Debutul la echipa națională a României

Ciprian Tătărușanu avea să intre definitiv în inimile suporterilor după meciul senzațional cu Grasshopper Zurich, când reușește să califice echipa în grupele Europa League, în urma loviturilor de departajare, când apără două penalty-uri, pe 19 august 2010.

Ciprian Tătărușanu avea să debuteze la echipa națională într-un meci de gală, pe 17 noiembrie 2010, într-un amical cu naționala Italiei, încheiat la egalitate, scor 1-1. Portarul FCSB avea să intre pe teren în minutul 46 al partidei, în locul lui Costel Pantilimon, iar la doar două minute are o intervenție excelentă în fața lui Gilardino.A primit însă gol de la Quagliarella în minutele de final ale partidei, după o greșeală a lui Ciprian Marica.

În 2011, le atrage atenția celor de la Napoli după meciurile excelente din Europa League împotriva italienilor, dar Gigi Becali respinge oferta de trei milioane de euro. Din această cauză, portarul FCSB-ului avea să mai aștepte trei ani până să facă pasul la un club mare din străinătate. Câștigă cu FCSB două titluri la rând (2012-2013 și 2013-2014), o Cupă a României (2010-2011) și o Supercupă în 2013, jucând an de an în cupele europene împotriva unora dintre cele mai bune echipe din Europa.

Pasul cel mare: transferul în Serie A, la Fiorentina

Portarul FCSB nu pleacă în condiții foarte bune de la club, după ce refuză prelungirea contractului și semnează cu Fiorentina din postura de jucător liber de contract. Debutează la gruparea „viola” pe 9 iunie 2014, într-un meci din Europa Leaue, câștigat cu 3-0 în fața lui Guingamp, iar pe 6 ianuarie 2015, avea să debuteze împotriva Parmei în Serie A, unde a jucat nu mai puțin de 81 de partide, între 2014 și 2017, fiind portarul numărul unu al echipei după plecarea lui Neto la Juventus.

În 2015, este ales jucătorului anului, fiind unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din străinătate și un jucător de bază al echipei naționale, într-o perioadă în care îl avea concurent pe post pe Costel Pantilimon, portarul lui Manchester City.

După trei ani la Fioretina, în 2017 Ciprian Tătărușanu se transferă în Ligue 1, la FC Nantes, detaliile transferului fiind necunoscute. Debutează în campionatul Franței împotriva lui Olympique Marseiile, pe 12 august 2017. Va apăra pentru Nantes în 64 de partide, timp de două sezoane, iar evoluțiile bune îi aduc un nou transfer de răsunet, la Olympique Lyon.

De la titular constant, la „rezerva eternă” a lui Anthony Lopez

Deși mutarea la Lyon este văzută cu ochi buni de toată lumea, Ciprian Tătărușanu nu reușește să evolueze decât în două partide, fiind „rezerva eternă” a lui Anthony Lopez, de altfel un portar de mare valoare, dar care trebuia să fie vândut după aducerea portarului român, ceea ce nu s-a mai întâmplat.

Astfel, portarul naționalei a primit de bancă una dintre cele mai mari performanțe ale clubului, care a ajuns în sezonul trecut în semifinalele UEFA Champions League, unde a fost eliminată de campioana Europei, Bayern Munchen, scor 1-0.

Ajuns, la 34 de ani, Ciprian Tătărușanu avea să prindă transferul vieții, la AC Milan, unde este adus ca variantă de rezervă pentru Gianluigi Donnarumma. Pentru AC Milan a evoluat în doar două partide până în acest moment, după ce Donnarumma a fost infectat cu coronavirus. Românul a fost trimis în teren în meciul din Europa League cu Celtic și în Serie A, împotriva lui AS Roma, jucând din nou în Italia după patru ani.

Ciprian Tătărușanu a fost unul dintre cei importanți jucători ai echipei naționale din ultimul deceniu

Ajuns la aproape 35 de ani, Tătărușanu a decis să se retragă de la echipa națională după meciul de la Belfast, în care a greșit la golul marcat de nord-irlandezi și a făcut-o printr-o scrisoare emoționantă: „Cred că e momentul cel mai bun pentru ca povestea mea frumoasă la echipa națională să se încheie. Pur și simplu cred că este timpul ca alți portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naționale, iar eu să fac un pas în spate. Am început să mă gândesc serios la momentul retragerii mele de la echipa națională încă de la începutul acestui an. Până la 34 de ani, am jucat mai bine de un deceniu pentru România, cu onoare și mândrie, de fiecare dată recunoscător pentru că sunt convocat și pentru că pot cânta imnul purtând cel mai important tricou pentru mine. Tricoul în care am visat să joc de când eram copil” .

Tătărușanu a devenit în ultimii ani căpitanul echipei naționale, participând cu echipa națională la un singur turneu final: Campionatul European din 2016, iar amintirile meciului cu Albania continuă să îl bântuie până în ziua de azi: „A fost o noapte grea de tot. M-am gândit mult la faza golului” , a vorbit cu regret portarul naționalei despre acel meci de tristă amintire.

Odată cu retragerea lui Ciprian Tătărușanu de la echipa națională, Mirel Rădoi îi are în vizor pe Ionuț Radu, Florin Niță, Cristian Bălgrădean și David Lazar, care după părerea portarului lui Milan „sunt portari tineri de mare perspectivă, avem portari cu experiență care pot face față oricând acestui rol”, a încheiat fotbalistul într-o notă optimistă.

Cele mai importante cifre din cariera lui Ciprian Tătărușanu