Un fost campion al României, atac brutal la Ianis Hagi: ”E leșinat. Nu prindea Liga 4 dacă nu era copilul lui Hagi”

În prima repriză a meciului dintre Belarus și România, . Adversarii noștri au reușit să blocheze atacurile, astfel că

Ianis Hagi, luat la rost după Belarus – România 0-0

În partea a doua au fost trimiși în teren Ianis Hagi și Olimpiu Moruțan. Primul a fost luat la rost de un fost campion al României.

Silviu Ilie, campion al României alături de Oțelul Galați și fotbalist cu trei selecții în echipa națională, în amicalele cu Italia, Ucraina și Cipru din 2010 și 2011, l-a certat pe acesta.

Ajuns la 35 de ani, acesta nu înțelege ce caută Ianis Hagi la echipa națională și spune că acesta este fotbalist doar pentru că este fiul lui Gheorghe Hagi, valoarea lui fiind una de divizia a patra.

„Dacă nu era copilul lui Hagi nici liga a 4-a nu prindea, vedea, juca. Tot îl forțează pe leșinat”, a spus fostul fotbalist, retras în 2018, pe Facebook.

Silviu Ilie este un produs al fotbalului Gălățean, fiind promovat la prima echipă a lui Oțelul Galați. Dunărea Galați, ASA Târgu Mureș, Farul Constanța, Metalosport și Dunărea Călărași sunt echipele din CV-ul celui ce a jucat cinci meciuri în Champions League.

A jucat în ambele meciuri cu Manchester United și Basel și în unul dintre meciurile cu Benfica din sezonul în care Oțelul ajunsese în UCL.

Silviu Ilie a devenit frizer

Ilie s-a retras în 2018. Nu a rămas în fotbal și și-a făcut o carieră în frizerie. El a explicat de ce a ales să meargă pe această direcție.

„Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am făcut antrenor de copii sau altceva. După ce m-am lăsat, am așteptat să mă cheme cei de la Oțelul pentru a-mi găsi un loc în club, dar nu m-a căutat nimeni.

Eu, având un salon de înfrumusețare din 2013, am vorbit cu soția și am zis să fac un curs de frizerie ca să văd dacă-mi place.

M-am dus la curs timp de 2 luni, am învățat foarte repede. Și m-a atras. Mi-am renovat salonul și am făcut o cameră separată pentru mine. Am zis că trebuie să fac ceva. A început lumea să vină la mine și mi-a plăcut. Am și un program flexibil, pot pleca oricând dacă am probleme”, relata fostul campion al României pentru .