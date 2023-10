Un jandarm a fost rănit la Petrolul – FCSB 2-2. Dosare penale și interdicții pentru 10 fani

Bătaia generală a izbucnit după ce un suporter al Petrolului a vrut să ardă un fular al Stelei, moment în care jandarmii au intervenit în forță, probabil pentru a preveni un incendiu. Cert e că un jandarm a fost rănit și a ajuns la spital, în timp ce 10 fani s-au ales cu interdicții, o parte din ei chiar cu dosare penale.

Un jandarm a fost rănit la Petrolul – FCSB 2-2

Totul s-a petrecut cu 30 de minute înainte de finalul partidei, undeva în minutul 68 al meciului. Atunci, ultrașii Petrolului s-au luat la bătaie cu jandarmii. Potrivit imaginilor surprinse de televiziunea care transmitea în direct partida, unii suporteri au rupt scaune și le-au aruncat spre jandarmi.

Alții au preferat să folosească steagurile din dotare, iar un jandarm a fost scos pe targă din peluză, acuzând dureri mari la un picior. Aflat în studioul Fanatik SuperLiga, Vivi Răchită a transmis că a primit ”confirmarea” din partea prahovenilor că 10 suporteri nu vor mai călca degrabă pe stadion.

În studioul emisiunii a fost dezbătut aprins acest subiect, în condițiile în care Vivi Răchită le-a luat apărarea fanilor prahoveni, în timp ce Mihai Stoichiță, oficial al FRF, a declarat că nu înțelege acest fenomen ultras și, implicit, violența de pe stadioane. De aceeași părere a fost Giani Kiriță, cel care crede că românii sunt departe de a se comporta civilizat pe stadion.

”Am primit și confirmarea, s-a încercat arderea unui fular cu însemnele Stelei, 7 suporteri ploieșteni au fost interziși pe stadion între 6 luni și un an și alți trei s-au ales cu dosare penale. Un jandarm a fost rănit, trei cu dosare penale și șapte interziși. Meci cu grad mare de risc…”, a transmis Vivi Răchită.

Ultraseria, dezbătută de invitații Fanatik SuperLiga

”De ce te mai duci la meci? Ca să fii interzis sau să ai probleme cu legea? Cine au făcut acest grad mare de risc, echipele din teren?”, a replicat Stoichiță. ”Vorbesc de organizare, ca și organizare a fost meci cu grad mare de risc. Păcat de acest incident. Cum sunt suporterii știm, sunt ultrași”, a replicat Vivi Răchită, în timp ce încerca să fie îngăduitor cu ”ultrașii” din peluză.

În discuție a intervenit și Giani Kiriță, fostul mare fotbalist al celor de la Dinamo București. ”Nu avem educația necesară de a veni la meci și a savura ce se întâmplă în teren”, a explicat Kiriță. ”Pun și eu o întrebare, nu veniți, nu putem să mergem la meciurile naționale de ce? 50.000 din cauza la 300? Păi, e în regulă asta? Sau 200 sau 400, câți vreți voi?”, a replicat Stoichiță, întrebându-se retoric dacă 50.000 de oameni ar trebui să sufere pentru un grup restrâns de suporteri agresivi. ”Clar nu, mai ales la meci al echipei naționale”, a concluzionat, Giani Kiriță, însă subiectul ar putea fi dezbătut o săptămână.

