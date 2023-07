Un jucător de la CSA Steaua ar vrea FCSB în Ghencea: ”Nu aș avea nicio problemă”

Premierul Marcel Ciolacu a intervenit în disputa dintre cele două cluburi și , iar acest lucru s-ar putea întâmpla la derby-ul cu Dinamo.

FCSB, primită cu brațele deschise în Ghencea de un jucător de la CSA Steaua

În ciuda contrelor pe care CSA Steaua și FCSB le-au avut pe tema stadionului din Ghencea, atacantul Alexandru Buziuc, care a jucat în trecut și la vicecampioana României, nu ar fi deranjat ca rivalii să joace pe arena din Sectorul 6.

”Nu aș avea nicio problemă, nu mă deranjează. Pentru mine contează doar că sunt aici, vreau să fac tot ce depinde de mine pentru ca echipa să termine pe locurile 1-2”, a declarat Buziuc, conform .

În ciuda , atacantul de 29 de ani a mărturisit că ar merge ca spectator la jocurile celor de la FCSB: ”Da, de ce nu? Am prieteni acolo, am foști colegi cu care țin legătura, foști colegi cu care sunt prieten foarte bun. De ce nu?”

Buziuc, mulțumit că la CSA Steaua nu sunt restanțe salariale

Alexandru Buziuc a precizat faptul că a ales să vină la CSA Steaua pentru că nu a primit nicio ofertă de la un club din SuperLiga și speră ca oamenii din conducere să rezolve cât mai repede problema promovării.

”Sunt ambiții mari aici, se dorește, se încearcă să se rezolve cu privatizarea pentru a putea promova. Mi s-a spus că se lucrează la chestia asta, că sunt discuții avansate. Sperăm ca într-un final să reușim.

Am venit aici pentru proiectul propus, condițiile de la club, vedeți și dumneavoastră terenurile de antrenament. Plus partea financiară, salariile sunt plătite la zi, eu am venit cu foarte multe restanțe din partea cealaltă (n.r. – CS Mioveni).

Nu am avut nicio ofertă din SuperLiga și am considerat că este unul dintre cele mai bune proiecte din Liga 2”, a spus Buziuc, la finalul meciului amical cu CS Tunari, încheiat cu scorul de 2-2.

Ce formule de echipă a folosit Oprița

În jocul de pregătire, golurile ”militarilor” au fost marcate de Alexandru Buziuc și Tsvetelin Chunchukov din penalty, în timp ce pentru cei de la CS Tunari au înscris Dragoș Gheorghe și Mario Tache.

Antrenorul CSA Steaua, Daniel Oprița, a început partida în următoarea formulă de echipă: Iancu – Drăghici, Avram, Walace, Dobrescu – Matei, Raicu – Buziuc, Enceanu, Gabor – Chunchukov. În repriza secundă au jucat: Frânculescu – Maftei, Sierra, Vîrtej, Ilie – Gabor, Bărbulescu, Adamcsik, Topuzov – Chipirliu, Boiciuc.

La finalul întâlnirii, Opriţa a anunţat că Rareş Enceanu, un alt jucător care a trecut şi pe la FCSB, se va despărţi de CSA Steaua şi i s-a transmis să îşi caute echipă, el nefăcând parte din planurile lui tehnicianului pentru cantonamentul de două săptămâni în Bulgaria, care va începe luni, 10 iulie.