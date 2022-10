Un medic din Austria i-a transferat unei românce toată averea sa. Ce a făcut femeia după ce a luat banii

O femeie de 34 de ani din România este un erou negativ în aceste zile în presa din Austria. Aceasta i-a dat o țeapă uriașă unui medic din acest stat.

Un medic din Austria i-a transferat unei românce 300.000 de euro. Ce a făcut femeia după ce a luat banii

Conaționala noastră l-a făcut pe bărbat să creadă că este îndrăgostită de el. După ce și-a îndeplinit obiectivul, i-a luat toată averea. Femeia nu a scăpat ușor, și a fost condamnată de un tribunal.

ADVERTISEMENT

cu înșelăciuni și năbădăi începe într-un bordel, din Tirolul de Est. Aici s-au cunoscut cei doi.

Pentru austriac avea să fie dragoste la prima vedere. După ce a văzut-o pe româncă, bărbatul nu a mai vrut să renunțe la ea.

ADVERTISEMENT

A urmat o perioadă în care cei doi s-au văzut aproape zilnic. El spera la o relație serioasă, însă femeia nu a vrut în niciun moment aceleași gânduri. Voia să obțină de la el doar beneficii materiale.

Treptat, românca a început să îi ceară bani medicului pensionar. Orbit probabil de iubire, acesta a acceptat și a început să transfere sume mari către contul femeii.

ADVERTISEMENT

În timp, femeia adunase de la bietul medic înamorat suma de 300.000 de euro, toată averea acestuia, scrie site-ul . Ea îi promisese că se va lăsa de meseria de prostituată și va începe o relație cu acesta.

Când a rămas fără bani, medicul austriac a rămas și fără ”iubită”. Românca nu l-a mai băgat în seamă. Realizând că a fost păcălit de femeie, acesta a mers la poliție și a depus o plângere penală.

ADVERTISEMENT

Românca a fost condamnată la închisoare

Adusă în fața judecătorilor, românca s-a declarat nevinovată. Într-o primă fază, ea a spus că banii erau, de fapt, un ”cadou” din partea austriacului.

ADVERTISEMENT

La scurt timp și-a schimbat declarația și a mărturisit că ar fi fost obligată de proxenet să scoată cât mai mulți bani de la medic.

”Am făcut totul la ordinul proxenetului meu. Am fost bătută și amenințată. Nu mai am niciun ban”, a încercat femeia să convingă instanța.

În final, românca de 34 de ani l din Austria la 15 luni de închisoare și la plata unei amenzi de 3.000 de euro. Tot 3.000 de euro a primit și bietul pensionar austriac.