Un nou jurat la iUmor, în sezonul 15. Cine îl înlocuiește pe Nelu Cortea

Din sezonul 15 iUmor, un nou jurat li se va alătura Deliei, lui Cheloo și lui Cătălin Bordea. Acesta îl înlocuiește pe Nelu Cortea, care a jurizat în sezonul trecut.

Din toamnă va începe cel de-al XV-lea sezon iUmor, care vine cu schimbări pentru telespectatori. Recent, cei de la Antena 1 au anunțat că Emi și Cuza de la Noaptea Târziu vor prezenta noul sezon, înlocuindu-i pe .

Vor fi și alte schimbări din toamnă, cum ar fi . Delia, Cheloo și Cătălin Bordea vor avea un nou coleg, și anume Cosmin Natanticu. Actorul a fost foarte încântat să primească această propunere.

Comediantul a recunoscut că va avea emoții la început, dar știe că se va integra în echipa emisiunii de umor. În plus, Cosmin Natanticu a fost, de câteva ori, invitat special la iUmor.

“Am primit cu mare bucurie propunerea de a face parte din juriul emisiunii iUmor, în sezonul cu numărul 15, şi aş putea spune că e un vis împlinit. Trebuie să recunosc că sunt foarte emoţionat, deşi ştiu că mă voi integra destul de uşor.

Am o relaţie foarte bună cu toţi juraţii şi cu toată echipa de la iUmor, având în vedere faptul că am fost de foarte multe ori invitat special în cadrul emisiunii şi cu majoritatea de acolo sunt prieten.

Nu vreau să îmi fac prea multe scenarii, vreau să iau totul pas cu pas şi să mă bucur de spectacolul de pe scenă şi nu numai! Ah, şi abia aştept să mănânc din mâncarea Deliei”, a declarat actorul de stand-up comed, potrivit .

Ce schimbări a mai anunțat Antena 1 la iUmor

În acest sezon, Emi și Cuza sunt cei care vor fi alături de concurenți în culise. Atunci când au primit această propunere din partea Antena 1, cei doi nu au stat pe gânduri și au acceptat. Amândoi speră ca această schimbare să fie bine primită de telespectatori.

Cei doi își doresc să mențină în continuare emisiunea pe drumul cel bun și să ducă mai departe ceea ce au făcut până acum Dan Badea și Șerban Copoț.

“Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil!”, a spus Emi.